Ineffektivitet og dumme udvisninger

Steffen Klarskov scorede Rødovres eneste mål i kampen mod formsvage Frederikshavn. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Mighty Bulls spil var bedre end set længe over 60 minutter, da de mødte Frederikshavn, men Rødovre tabte alligevel for fjerde kamp i træk.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovres trænerteam havde brugt landsholdspausen til at få rykket rundt i kæderne. Det betød blandt andet, at Mighty Bulls ’udlandskæde’ var splittet op.

Welychka var i kæde med Kaels og Klarskov, mens Cheek og Leclerc havde Schultz med i angrebstrioen.

En ren dansk angrebskæde bestod af Nicklas Carlsen, Kjær og Popovic, mens Magnus Carlsen var alene som forward i 4. kæden.

På skadeslisten var der følgende offensive spillere: Zorko, Sass, Reuter og Horsted.

Bortset fra en udvisning i starten af perioden til Brett Welychka, der kostede et mål i undertal, spillede Rødovre en rigtig god periode, hvor hjemmeholdet var spilstyrende og mest chanceskabende i størstedelen af perioden.

Selv i overtal fik Rødovre stillet op og havde nærgående forsøg, hvilket var en sand fornøjelse med tanke på tyrenes powerplay før pausen. Det, som glædede mig mest, i overtal, var, at Phillip Schultz var tilbage i powerplay, hvor han stod solidt placeret foran modstanderens keeper. Det var en sand fornøjelse at se.

Målet var et velkendt energimål af Mighty Bulls. I fuld firspring frem mod Frederikshavns mål, og så fik Welychka sendt pucken sendt ind foran mål, hvor Steffen Klarskovfik ’skovlet’ pucken ind over stregen.

Ellers var periodens detalje leveret af Leclerc, der skøjtede bukserne af Christian Mieritz, men desværre måtte Leclerc se sin afslutning reddet af Filip Larsson i gæsternes mål, så den teknisk velfunderede franskmand stadig har sit første mål til gode i Metal Ligaen.

Straffeslag var periodens eneste mål

Rødovre stærkt ud til 2. periode, hvor pucken mest var i vendelboernes zone. Største mulighed fik Welychka, da han kom stormende ind i slottet og Klarskov serverede pucken på bladet, men afslutningen manglede lidt yderlighed, så pucken prellede af på brystet af Larsson.

I stedet for en fortjent rødovrescoring fik Gorm Topholt pludselig en friløber og så måtte Manavian bruge ulovlige metoder til at stoppe frederikshavneren. Straffe.

Den chance udnyttede Topholt flot og så stod det pludselig 1-2, selvom skudstatistikken i perioden var 6-2.

Den tidligere RSIK’er Lucas Andersen var lige aggressiv nok i sin forechecking på Magnus Povlsen, hvilket gav periodens første powerplay. Beaudry kom frem til den eneste afslutning.

Netop fuldtallige gik der koks i udskiftningen og Rødovre spillede med seks spillere på isen. Det gav vendelboerne deres første overtalsspil i 2. periode.

White Hawks havde et par gode afslutninger, men John Muse i Rødovres mål var på plads. Men det ændrede ikke på, at spillet var med omvendt fortegn – efter overtalsspillet var gæsterne spilstyrende og skabte de få chancer, der blev produceret.

Det var positivt, at Mighty Bulls formåede at holde Frederikshavn nede på få afslutninger og straks var over de returer, som John Muse gav.

Tåbelig udvisning

Der var stillingskrig i de første fem minutter af perioden, men så havde Rødovre to gode skift, hvor de fik lagt pres på gæsterne. Men i stedet for at bide sig fast, fik Frederikshavnerne en kontra, hvor keeper Muse slog til en modstander og så var der powerplay til gæsterne.

Det var et bundsolidt overtalsspil, hvor det brændte alvorligt på med otte afslutninger mod eller lige forbi mål. Rødovre blev fuldtallige, men syren ætsede i musklerne og venderboernes pres forblev intenst og til sidst kunne Thomas Søndergaard sætte sidste stav på pucken, da Nicklas Carlsen ikke kunne ’holde’ ham. Det var efter et perfekt oplæg af Bumagin.

Nej, Rødovre gjorde det bestemt ikke nemt for dem selv med tåbelige udvisninger, når de møder et mandskab, der tydeligvis var bedre i ’speciel teams’.

Rødovre skal have ros for at forsøge at komme tilbage i kampen, men vendelboerne stod solidt i egen zone og det var begrænset, hvad hjemmeholdet kom frem til af chancer og reelt var Frederikshavn tættere på 1-4 end Mighty Bulls var på 2-3.

John Muse blev taget ud til fordel for en ekstra markspiller og Mighty Bulls fik skabt flere store chancer, men pucken ryger bare ikke Rødovres vej.