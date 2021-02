Idrætsklubber skal beskytte sig mod sexkrænkere

Den unge mand, der lige nu er fængslet og mistænkt for overgreb imod 14 unge drenge har tidligere været træner i Avarta. Her understreger man, at man intet har med sagen at gøre og altid tjekker børnepas på de trænere og forældre, der har med børn og unge at gøre. Foto: Brian Poulsen

Mistanke Den 27-årige mand, der lige nu er fængslet og mistænkt for overgreb mod adskillelige unge drenge, har tidligere været både spiller og træner i fodboldklubben Avarta, der dog intet har med sagen at gøre, da overgrebene er sket set senere i en anden klub.

Af André Bentsen

Hvordan kan en træner krænke op imod 14 unge drenge i en idrætsklub, sådan som den varetægtsfængslede Brøndby-hooligan lige nu er mistænkt for, uden at nogen i klubben reagerer? Dét spørgsmål florerer lige nu på de sociale medier, hvor det også er kommet frem, at den 27-årige mistænkte fra Rødovre, tidligere har været både spiller og træner i Avarta.

Her er man ligesom alle andre rystet over anklagerne, men har derudover ingen kommentarer til den vilde sag, da de påståede overgreb ikke skulle være sket i fodboldklubben, men mange år senere i en helt andenklub under en helt anden idrætsgren.

“I Avarta henter vi altid børneattester ind på trænerne inden vi ansætter dem, og det gør vores forretningsfører efter kontakt med politiet. Det gælder i øvrigt også de forældre, der nogle gange skal med på ture eller rejser, eller fodboldskoler,” understreger formand, Sussanne Thomsen.

Skulle man som spiller, træner eller forældre nogensinde opleve krænkende adfærd i sin fodboldklub er der både rådgivning og juridisk hjælp at hente i DBU.

Vær opmærksom

Hos Fællesrepræsentationen af Idrætsforeninger i Rødovre understreger formand, Poul Lundberg Andersen, at klubberne gør deres bedste for at passe på medlemmerne og sikre trygge rammer.

Og så opfordrer han ellers bestyrelser og frivillige til at udnytte det sikkerhedsnet, som børnepasset, trods alt tilbyder.

“Åbenbart er der krænkere overalt. Jeg må kraftigt opfordre til, at vi sørger for at få lavet børneattester overalt, som vi skal. I øvrigt må vi håbe, at alle holder øje og agerer på mistænkelig adfærd,” siger Poul Lundberg Andersen, der ærgrer sig over, at det ikke rigtig kan være anderledes, end, at de frivillige også må være vagthunde over for hinanden.

“Det er ærgerligt, at vi er kommet så langt ud, men vi skal agere imod de tilfælde, som vi møder,” understreger FIR’s formand.