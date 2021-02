Hyldest til gulddrengene

Vandtårnet lyste op i røde farver mandag aften til ære for de danske håndboldherrer, der søndag vandt verdensmesterskabet i håndbold efter finalesejr over Sverige. Foto: Per Dyrby

Af Christian Valsted