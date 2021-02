Hvad skal en lejekontrakt indeholde? Find ud af det her

SPONSORERET INDHOLD Mange især studerende med en strammere økonomi vælger at leje deres bolig. Dette skylde ofte at de ikke har økonomien til at kunne købe en bolig mens de studerer. Står du også og har valgt at leje en bolig mens du studerer, men er du i tvivl om hvordan du undgår at blive snydt i kontrakten, kan du læse her.

Gør brug af en standardiseret lejekontrakt

Mange lejere ligner et stort spørgsmålstegn når spørgsmålet om “ Hvad skal en lejekontrakt indholde? ”, bliver bragt op. Er du også en af disse mennesker som ikke har sat dig så meget ind i alt det med kontrakter, kan det være en god ide at vælge at gøre brug af en standardiseret lejekontrakt. Fordelen ved at vælge denne løsning, er at du sikre at du som lejer er dækket ind og beskyttet.

Efter I har skrevet under på kontrakten er det også vigtigt at du fortsat sørger for at have dokumentation for dine handlinger. Dette vil sige at du bør undgå at betale med kontanter, idet du kan risikere at udlejeren nægter at have modtaget din betaling. Herudover bør du også huske at du altid skal have interne aftaler på skrift, således at de også kan dokumenteres.

Søg hjælp hos en advokat hvis I selv vil udforme jeres lejekontrakt

Ønsker udlejer af den ene eller anden grund selv at udforme kontrakten, er det meget vigtigt at du tager dette alvorligt. Mange gange er det nemlig dig som lejer som i sidste ende vil komme til at tabe på dette.

Står du I en situation hvor udlejer selv har lavet jeres kontrakt, er det derfor vigtigt at du inden du skriver under på kontrakten søger hjælp hos en advokat. Advokaten kan herefter se om der er nogle fejl eller mangler i kontrakten, som kan gøre dig mere udsat som lejer.