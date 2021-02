Hvad er bilen egentlig værd?

SPONSORERET INDHOLD Går du med tanken om måske at sælge din bil? Det kan være svært at finde rundt i, hvad man bør forvente at få for at sælge bilen, og det er afhængigt af rigtig mange faktorer.

Heldigvis kan du få et godt bud her, så du kan danne dig et overblik over, hvad du egentlig kan regne med at hente hjem ved at sælge din bil videre.

Det er en relativt simpel metode. Du taster bilens nummerplade ind, og så vil systemet finde bilen for dig i databasen. Herefter indtaster du bilens oplysninger, der kan have indflydelse på salgsprisen, og inden for et døgn modtager du et tilbud, så du kan se, hvad du kan få for bilen. Det er en metode, der er noget nemmere end selv at give sig ud i at sætte bilen til salg online gennem annoncer.

Hvis du beslutter dig for at tage imod det tilbud, du får på din bil, skal du køre til en tilknyttet forhandler. Her vil der blive lavet et ekstra tjek, så både du og forhandleren sikrer jer, at alt passer til de oplysninger, der er blevet indtastet online. Det er et kvalitetstjek og jeres begges sikkerhed for, at alt foregår, som det skal. Inden for syv dage fra tilbuddet er du sikret salg af bilen, herefter er du ikke længere garanteret det.

Landsdækkende service

Du behøver ikke bekymre dig om, at det er bøvlet, hvis du skal til at finde en forhandler. Der er nemlig forhandlere i hele landet, der kan foretage tjekket på bilen. Det er helt gratis at få vurderet bilen, og så er det op til dig, om du har lyst til at gå videre i processen og få solgt bilen. Det kan godt betale sig, hvis du længe har gået med tanken om måske at opgradere den gamle bil til en ny.

Hvis der er noget, du er i tvivl om, kan du også altid ringe op og få en snak med kundecenteret. Her sidder der altid medarbejdere klar, der har helt styr på alle de spørgsmål, du måske har, så på den måde kan du også få fornemmelsen af at blive seriøst. Det gør det mere trygt og troværdigt, når du skal sælge bilen, for mange kan ellers godt føle, at det at sælge en bil er en stor ting og noget, der skal foregå på en ordentlig måde.