Hooligan anholdt for sexmisbrug af unge drenge

Ved en fremstilling bag lukkede døre her i Glostrup besluttede retten i lørdags at nedlægge navneforbud i sagen om den mistænkte sexkrænker fra Rødovre. Foto: Brian Poulsen

Fængslet Ikke mindre end 14 voldtægter af små drenge beskyldes en ung mand fra Rødovre for at stå bag. Beskyldninger, der har fået flere hooliganfraktioner omkring Brøndby IF til at gå amok. Fredag blev der angiveligt affyret skud mod den mistænkte, der nu er varetægtsfængslet.

Af André Bentsen

Flere års systematiske sexkrænkelser af unge mænd fik angiveligt nogen til at skyde efter en 27-årig mand fra Rødovre ved et personopgør i Brøndby i fredags.

Her har den mistænkte gerningsmand, der både har gået i skole og spillet fodbold i Rødovre, angiveligt været formand for en hooliganfraktion i flere år.

De har dog smidt ham ud og hængt ham ud på de sociale medier – angiveligt for at sikre sig, at han ikke skal kunne oprette sin egen gruppe igen.

Politiet anholdt den mistænkte under en stor aktion i fredags i Kærene i Rødovre.

”Der var politi overalt, og vi fik besked på ikke at forlade lejlighederne,” siger en kilde til Rødovre Lokal Nyt. Personen så den mistænkte løbe rundt med en pistol i hånden inden politiet fik ham anholdt.

Viftede med pistol

Lørdag blev manden fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre ved Retten i Glostrup. Her nedlagde domstolen navneforbud i sagen, og idømte ham 27 dages varetægtsfængsling, mens efterforskningen står på.

Det vides på grund af de lukkede døre i sagen ikke præcist, hvad sigtelsen lyder på eller, hvordan den sigtede forholder sig til anklagerne.

På Facebook og Instagram holder de forskellige fanfraktioner sig dog ikke tilbage med at hænge den ellers endnu ikke dømte ud, og kommer både med trusler, navnsnævnelser og undsigelser i stride strømme.

Som eksempelvis Casual Ultra, der i weekenden skriver, at mistænkte blev anholdt efter at have voldtaget 14 unge drenge, og at rygterne vil vide, at nogen skød efter ham i Brøndby.