Hjælper foreninger med genåbning

Mandag går det igen løs med udendørs sport i Rødovre. Kommunen vil hjælpe de foreninger, der har brug for smarte løsninger. Foto: Arkiv

Genåbning Mandag tørner 125 tennisspillere igen ud på de udendørs baner i Rødovre, men de er ikke alene om at ville åbne. Derfor kontakter kommunen nu foreningerne for at sikre mest mulig genåbning.

Af André Bentsen

75 juniorer og 50 seniorer vil fra mandag den 1. marts benytte minitennisanlægget udendørs. Sådan lyder meldingen fra Rødovre Tennisklub, der langtfra er alene om at udnytte udvidelsen af forsamlingsforbuddet til 25 samt det gode vejr og dagslys.

Overalt i Rødovres idrætsklubber er der tænkt i udendørs løsninger, så flest muligt kan komme i sving.

“Det imødekommer ikke alle forventninger hos 442 indendørsmedlemmer og cirka 60 brugere fra Aktiv Fritid og RKS, men vi træder et stort skridt fremad,” siger tennisklubbens formand, der også er talsmand for Rødovres samlede idrætsforeninger, Poul Lundberg Andreasen.

Hidtil har antallet af spillere på tennisanlæggetværet 25 om ugen. Fra på mandag er der altså tale om en femdobling.

“Og vi arbejder videre med at få spillemuligheder til alle, der kan og vil acceptere vilkårene,” lover han.

Åbning af udendørs foreningsliv

Meldingen fra regeringen er, at Rødovre Kommune står over for en forsigtig og gradvis genåbning, og derfor er kommunen netop nu igang med atkontakte foreningerne direkte for at vejlede dem om, hvilke rammer de kan genåbne udendørs aktiviteter på.

Test er centrale

Den helt store udfordring er som bekendt, at den engelske variant har taget over. Den er meget mere smitsom, og derfor fører den variant desværre også til mange flere indlagte og døde.

“Og derfor er genåbningen den 1. marts kun meget begrænset,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S).

“Det helt centrale for en vellykket genåbning er test,” tilføjer hun.

“Budskabet fra sundhedsmyndighederne er, at jo mere vi benytter test, desto bedre er forudsætningerne for, at vi kan genåbne og samtidigt bryde smittekæderne. Og selvom genåbningen i Rødovre lige nu er begrænset, så fortsætter vi arbejdet med at gøre os klar til en større genåbning af skoler og lokalsamfund, når det bliver vores tur,” understreger Britt Jensen.

Lokal testindsats

Det bliver Rødovre selv, der lokalt til at stå for en større del af testindsatsen, og den opgave tager kommunen gerne på sig, forklarer borgmesteren.

“Vi er faktisk allerede i gang med at løfte den. Vi har indgået aftale med Falck om jævnligt at teste medarbejderne på skolerne. Når det bliver besluttet, at skolerne skal genåbne for de store elever i Hovedstaden, og hvis de store elever også skal testes, så er vi også klar til det,” siger Britt Jensen og afslører, at det også bliver Falck, der kommer til at stå for det i første omgang.

Sideløbende er kommunen, som vi kunne afsløre i sidste uge, i gang med at etablere en ny kommunal testenhed.

“Vi er i gang med at ansætte vores egne podere, så vi har et team, der kan rykke ud de steder, hvor det er nødvendigt,” siger Britt Jensen, der håber atfortsætte samarbejdet med testcentret i Valby, som er en del af regionens tilbud, og som jævnligt besøger Rødovres daginstitutioner og øvrige arbejdspladser i Rødovre Kommune.

Sigter mod genåbning for ældste elever

Der er også fortsat lokale testmuligheder tre steder i Rødovre hver anden uge, hvor borgerne kan blive testet.

“Vi er godt på vej, og selv om vi ikke kan genåbne skoler for de store elever lige nu, så er vi i gang med at gøre os klar, så vi kan åbne, når det bliver muligt,” siger Britt Jensen og tilføjer:

“Lige nu må vi være tålmodige lidt endnu og fortsætte med at passe på hinanden.”