Hej Morten Bødskov – jeg skylder dig 65 kroner

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Som I ved har jeg det med e-Boks som med rudekuverter – det er sjældent gode nyheder.

Af Chrummer

Men denne gang lå der et brev fra Skattestyrelsen. De kunne fortælle mig, at de eftergav mig et udestående på 65 kroner. Det var åbenbart et rykkergebyr, jeg havde fået i 2015.

Jeg indrømmer, at det fuldstændigt har forbigået min opmærksomhed. Men det jeg hæftede mig ved var, at årsagen til, at de 65 kroner var eftergivet, skyldtes, at gælden var forældet.

Jeg burde jo bare være glad og sige tak. Ja, og Herre Gud vi taler om kun 65 kroner.

Meeeen, kære SKAT, prøv lige at hør her! I trækker hver måned skat af min løn. Hvert år kommer der en årsopgørelse, hvor vi – som i et lotteri – finder ud af, om vi skylder hinanden noget. Hvorfor fanden har I ikke bare trukket de 65 kroner i løbet af de 5 år?

Jeg tænker også, om det ikke nogenlunde tager den samme tid at sende et girokort, som det tager at sende et brev, om at gælden er eftergivet.

Jeg tænker bare på, hvor mange der har fået eftergivet gæld? Hvor mange millioner taler vi om?

Jeg må også indrømme, at jeg tænkte, at hvis skattegæld bliver forældet i løbet af 5 år – skulle man så overveje at lade være med at betale skat – overhovedet. For efter 5 år bliver gælden åbenbart eftergivet.

En gang opdagede jeg, at vi ikke

var opkrævet vægtafgift på en af vores biler. Vi kontaktede SKAT og spurgte, hvad der var gået galt?

Ja, det var en fejl i SKAT’s opkrævningssystem, så de havde ikke sendt en opkrævning. Men det ville de så gøre manuelt. Så skulle man tro, at man fik en tak for ærligheden. Men sådan virker tingene ikke hos SKAT. Vi fik at vide, at der ville blive tillagt et rykkergebyr på 400 kroner.

UNDSKYLD, MEN HVAD SIGER DU????? JEG skal betale et rykkergebyr, fordi SKAT har begået en fejl? JEG skal betale et rykkergebyr, når det er MIG, der gør opmærksom på, at I ikke har sendt en opkrævning?

Jeg ved ikke, hvor mange gange du har betalt en regning UDEN at

have fået en faktura – og hvor mange gange du har betalt et rykkergebyr på en regning, som ikke er sendt? Og nu får jeg så eftergivet 65 kroner, som jeg ærligt talt ikke engang vidste, at jeg skyldte.

Men hør lige her, SKAT. Jeg skal fandme ikke have eftergivet nogen gæld. Jeg betaler hver mand sit. Jeg troede bare, at vi havde en aftale om, at I har direkte adgang til min pengepung og tager det, I mener, jeg skylder.

Nå, men nu er vores Skatteminister heldigvis fra Rødovre, så næste gang jeg møder ham, får han lige de 65 kroner, jeg skylder. Så kan han tage dem med på kontoret og smide dem i Statskassen. Efter denne coronakrisen kan han måske høre, hvordan de 65 kroner rammer bunden af kassen.