Glatte træterrasser skal udskiftes for millioner

Af Christian Valsted

Det er rart at bevæge sig rundt på en træterrasse, når man færdes udendørs, men i Rødovre Kommunes dagtilbud Skibet (Styrbord), Mælkevejen og Græshoppen er terrasserne i så dårlig stand, at børn og medarbejdere glider, når træet er vådt.

”Terrasserne er åbenlyst glatte og det medfører en utryghed hos pædagoger og forældre, når børnenes sendes ud og lege. Samtidig har træterrasserne vist sig ikke at være lige så holdbare, som vi var blevet lovet, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Børnehuset Græshoppen har ellers ikke mere end 12 år på bagen og derfor ærgrer det også Flemming Lunde Østergaard Hansen, at kommunen nu er nødsaget til at udskifte træet med et mere skridsikkert og holdbart materiale.

”De penge kunne være brugt anderledes, så det er en kedelig sag at bringe op til politisk behandling,” siger udvalgsformanden om sagen, hvor der efter sidste måneds møde i Kommunalbestyrelsen nu er afsat to millioner kroner til at udskifte træterrasserne med flisebelægninger, der tilpasses de eksisterende forhold i de tre dagtilbud.

”Vi skal være endnu mere kritiske”

Flemming Lunde Østergaard Hansen understreger, at børnene og medarbejdernes sikkerhed selvfølgelig har førsteprioritet og han fortæller at Rødovre Kommune fremover vil være endnu mere kritiske, når kommunen bliver anbefalet forskellige typer af materialer i forbindelse med byggeri.

”Vi er blevet oplyst, at træterrasserne havde en høj holdbar og var egnene i vores dagtilbud, men det har vist sig ikke at være korrekt og det er dybt beklageligt. Vi har som kommunen ikke penge til at renovere hvert øjeblik og derfor spørger vi altid indtil materialevalg. Læren er, at vi skal være endnu mere kritiske og have bedre dokumentation før vi afviger fra velkendte materialer, når vi, som i dette tilfælde, skal etablere terrasser i vores dagtilbud,” siger udvalgsformanden.

Rødovre Kommune oplyser, at dagtilbuddet Skibet Styrbord kan forvente at få udskiftet træ med fliser i løbet af foråret, mens Mælkevejen kan forvente en terrasseudskiftning til efteråret. Udskiftningen af den store træterrasse i Børnehuset græshoppen er først planlagt til næste år.

”Rækkefølgen afspejler, hvor behovet er størst. Så selv om Græshoppens terrasse til tider er glat, så vurderes det ikke, at det er så kritisk p.t., at der skal handles her og nu. Indtil videre er det nok med henstillinger til børnene og opmærksomhed fra de voksne,” fortæller Flemming Lunde Østergaard Hansen.