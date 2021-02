Gåsehudslæsning for hockeyelskere

Michael Søvsøs hockeybog om danskerne i NHL giver stensikkert gåsehud, hvis man er hockeyfan.

boganmeldelse I en velfortjent boglig hyldest til dansk ishockey præsenteret gennem de 14 danskere, der har spillet i NHL, får man indblik i spillernes højdepunkter samt udfordringer og man kommer ’bag kulissen’. Det er skøn læsning for alle hockeyelskere, men der er ekstra meget til rødovrefans.

Af Peter Fugl Jensen

Jannik Hansen, Mikkel Bødker og Lars Eller er rødovredrenge, der har hundredvis af NHL-kampe på CV’et. Hansen og Eller er oven i købet de eneste danskere, der har været i en Stanley Cup finaleserie.

Det kan man naturligvis læse meget mere om i Michael Søvsøs fængende bog: ”Danskerne i NHL – en liga for sig”

Men Søvsø indleder med et overskueligt resumé om dansk ishockey, NHL og ikke mindst den hellige gral, som er NHLs Hall of Fame i Toronto. I kapitlet står der blandt andet:

”…i sektionen for internationale ligaer hænger Olaf Ellers mesterskabstrøje fra Rødovre, da klubben vandt DM-guld i 1983.”

Sådan er der rigtig meget rødovreindhold i bogen, der også fremhæver RSIKs fantastiske udviklingsarbejde.

”Stanley cuppen kommer til Rødovre”

De fleste danske hockeyfans elsker den sætning, som Lars Eller skreg ind i kameraet, efter den afgørende finalekamp, som Washington Capitals vandt over Las Vegas Knights og rødovredrengen Lars Eller var matchvinder.

Det var den 6. juni 2018. Vi springer to måneder. Det er den 8. august 2018. I bogen står der:

”Det koger foran rådhuset i Rødovre…”

”Rødovres stolte søn er vendt hjem med det største trofæ i sporten. Nøjagtig som han lovede det på tv-skærmen nogle minutter efter sejren i den afgørende finalekamp i Las Vegas: ”Stanley cuppen kommer til Rødovre, Stanley cuppen kommer til Rødovre.”

Denne dag strømmer kærligheden mod Lars Eller i forstadskommunen til København. Og den er gengældt.

”Der er dage, jeg aldrig vil glemme, og dagen, hvor jeg havde pokalen med hjem til Rødovre, er en af dem…”

Stanley Cup-ringen

I bogen er der spændende interviews med hovedpersonerne selv, der er ’flashbacks’ til store kampe, hvor danskerne har haft hovedroller, der er fede citater udtalt af de største trænere, de mest feterede holdkammerater og blærede avisoverskrifter og journalister, der må overgive sig og skamrose de danske spillere.

Den bog får gåsehuden frem på hele overkroppen så mange gange, at man undervejs i bogen tror, gåsehud er blevet permanent.

Tag bare dette citat om Jannik Hansen udtalt af den anerkendte ishockeyjournalist Jason Botchford fra The Province, efter fansene i Vancouver havde tildelt Jannik Hansen trofæet for at være ’Unsung Hero’:

”Jannik Hansen er en af Vancouvers bedste defensive forwards, muligvis den bedste overhovedet i slutspillet i 2011. Han er nærmest latterligt stabil…”

Det var efter Stanley Cup finalen, som Jannik Hansen, sammen med holdkammeraterne fra Vancouver Canucks tabte i kamp 7 til Boston Bruins. Hansen selv:

”Jeg havde det forfærdeligt efter nederlaget. Følelsen vil jeg tage med til mine sidste dage. Stanley Cup-ringen er det eneste, jeg mangler i min karriere…”

Prærieulven

Mikkel Bødker er stadig den højest draftede dansker som nummer 8, da træner for Phoenix Coyotes ’The Great One’ alias Wayne Gretzky valgte Bødker.

Holdet i ørkenstaten fik en stor plads i Bødkers hockeyhjerte, hvor han var en fremtrædende spiller i Coyotes bedste sæson til dato. Der var blandt andet en Stanley Cup serie mod Chicago Blackhawks, hvor Bødker havde stået bag to overtidsscoringer i træk.

”Jeg har indrammede billeder med overtidsscoringerne mod Chicago hængende derhjemme. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv, da jeg havde scoret. De to kampe vil altid være med mig…”

Men der er også malende beskrivelser af de uundgåelige nedture i verdens bedste ishockeyliga, men når alt kommer til alt er de alle 13 enige. Oplevelserne i NHL er og har været fantastiske.

Kort beskrevet om Michael Søvsøs hyldest til de danske NHL-spillere. Elsker du ishockey, vil du elske denne bog.

Her kan du købe bogen:

Bogen kan købes hos de store boghandlere på nettet (blandt andet Bog & Ide samt Saxo), men der er også mulighed for at købe den i ReXhockey eller bestille den direkte hos forfatteren Michael Søvsø via Mobile Pay 95498.

”Danskerne i NHL – en liga for sig” koster 309 kroner inklusiv forsendelse og en hilsen fra forfatteren. Medsend din adresse, mail og telefonnummer og bogen kommer til dig hurtigst muligt.

