Fremtiden efter Covid-19 i Rødovre

Af Bent Jensen, Grønlunds Allé 3.A.

Fremtiden efter covid19 er, som jeg ser det, noget der frygtes af nogen og andre drømmer om det. Både i nutiden og i fremtiden praktiseres der manipulation. Nutid og fremtid er to platformer, hvor behov, forestillinger, forventninger og holdninger de brydes. Kræmmere, konsulenter og andet godtfolk forsøger at sælge og profitere på deres vision af, hvordan verden hænger sammen og hvordan økonomi og resurser skal investeres. Mennesket er her et vigtigt råstof, hvor der samtidig også skal værnes om naturens råstoffer. Fremtiden skaber vi selv. Erfaringen og den dokumenterbare viden kan hjælpe os på vej, men heller ikke mere end det, er min påstand.

Derfor er det vigtigt at vores behov, vores virkelighed og forventninger, kommer frem i lyset. Tiden og livet kører videre og proceshjulet tilrettes. En synlig klar kommunikation på årsagen til, at det er som det er, det er værktøjet fra fremtidsværkstedet for at nå målet. Målet kan nås, når du selv bidrager ved at tage ansvar og at samarbejde. Altså, at du på bæredygtig vis og i ordentlighed tænker kvalitet ind i dine handlinger og i dit samvær med andre mennesker.

Drømme og behov skaber motivation. Motivation, vilje og vedholdenhed er afgørende, når vi skal rejse os igen og gerne gøre det bedre end før.

Derfor hold sammen, hold afstand, hold god hygiejne og pas godt på dig selv og os andre.

Covid19 har givet verden en reminder på, hvor lidt der skal til for at ændre vores dagligdag og vores handlemuligheder. Det forstærkes, når der på godt og ondt sættes restriktive rammer. Vi mennesker er på forskellig vis afhængige af hinanden, derfor giver det mening at løfte sammen. Vi har brug for at være i fællesskabet og få en velment krammer. Vi ønsker at kan profitere af, at vi har et godt og sundt samfund. Et samfund der på forsvarlig vis sikrer orden og der er styr på økonomien, såvel som på affaldshåndtering og at vi i øvrigt socialt opfører os ordentlig.

Vi har ikke brug for så mange ord, men ønsker oplevelse og oprigtig ansvarlig adfærd i handling. Verden ændres hele tiden og nye muligheder skyder op med rasende fart. Fremtiden vedkommer os, og min påstand er, at vi skaber den selv.

Vi er det sidste år også i Rødovre i den grad blevet udfordret på mulighederne for vores fællesskab. Nedlukning, fyring, isolering, frustration, kedsomhed og manglede kommunikation over længere tid, i de forskellige netværk, og blandt ildsjæle og frivillige, er en tung belastning. Dette til trods er der kreativt, midt i restriktionerne og det at holde afstand, også blevet skabt nye alliancer og samarbejdsrelationer. Det er også sket på tværs af de organisationer og de netværk der har haft teten frem til restriktionerne trådte i kraft. Det drejer sig om hjælpsomhed og oprigtig opmærksomhed bl.a. via indkøb, at banke på hos naboen, hjælpebanken, undgå madspild, at vandre sammen i byens gader med afstand og andet kunne nævnes. Det er god læring,

Vi kan godt og det bliver spændende, hvorledes borgerne i Rødovre, erhvervslivet, kulturen og foreningslivet, samt kommunalbestyrelsen i praksis vil forvalte de muligheder der er, også for måske at samarbejde på nye måder, når der igen lukkes op uden covid19 restriktioner. Der er nogle sår og nogle behov der skal plejes og læges.