Forbereder sig i kulden

Kulden er ikke noget problem under Espelundens fine vinterforhold, hvor Avartas divisionshold har anlægget for sig selv. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Selvom minusgraderne kan skære i knoglerne, så er Avarta i fuld gang med forberedelserne til turneringsstarten den første weekend i marts.

Af Peter Fugl Jensen

Avarta har spillet to træningskampe som optakt til årets turneringsstart, som starter den 13. marts ude mod rækkens ubestridte tophold Nykøbing FC for Avartas vedkommende.

”Vi spillede tre halvlege i Dalum og den kamp endte 1-1. Det var en fin kamp, hvor alle i truppen blev brugt og alle fik meget spilletid. Resultatet er underordnet, men det var en positiv oplevelse, fordi vi var dominerende gennem store dele af kampen,” fortæller cheftræner Marc Thevis. Han fortsætter:

”I torsdags mødte vi Brøndbys U19 hold, som vi vandt 2-1 over. Vi startede skidt, men arbejdede os ind i kampen og vi fik nogle gode svar, hvor vi står fysisk og taktisk. Vi skal blive mere defineret omkring, hvilke aftaler vi har defensivt og såmænd også offensivt, men jeg vil ikke fortælle mere detaljeret.”

”På træningsbanen knokles der på. Jeg synes, der arbejdes virkelig godt og vi forventer at have holdet på plads indenfor et par uger. Aktuelt har vi har stadig nogle spillere til prøvetræning, som vi ser an de næste par uger. Ud over det fodboldmæssige, skal de også passe ind i Avartas kultur, hvis de skal indlemmes i truppen,” siger Thevis.

Næste kamp er mod AB Tårnby i weekenden.

Det er jo er en kamp mod en af vores kolleger i 2. division, hvor vi får nogle flere svar. Det bliver spændende at se, hvor vi står i forhold til dem, da AB Tårnby er et godt sammenligningsgrundlag,” slutter cheftræneren.