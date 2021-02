Forældre kunne stemme flere gange

Børne- og Skoleudvalget skal senere behandle sagen og tage stilling til, om vinterferien skal flyttes til uge 7 eller bibeholdes i uge 8 Foto: Arkiv

vinterferie Forældre med børn på Rødovres skoler har i år kunne deltage i en afstemning om den fremtidige placering af vinterferien. Uheldigvis har det været muligt at stemme flere gange og det sætter helt naturligt spørgsmålstegn ved afstemningens troværdighed.

Af Christian Valsted

Skal skolernes vinterferie placeres i uge 7 eller i uge 8? Det spørgsmål er hvert år til debat i skolebestyrelserne og i år, som noget nyt, er forældrene også blevet inddraget via en vejledende afstemning. Via et link på den online skoleplatform Aula kunne forældrene fra den 1. februar til 7. februar afgive deres stemme om vinterferiens placering fra skoleåret 2022/2023, men det har vist sig at der via afstemningslinket var mulighed for at afgive flere stemmer og dermed præge afstemningen i en bestemt retning.

”Vi har valgt en model for afstemning, som er baseret på tillid til, at man kun stemmer én gang. Det er desværre sådan, at hvis man har de intentioner, så kan man snyde med langt de fleste modeller for digital afstemning. Alternativet ville have været en mere omstændig løsning, hvor man skal logge ind med eksempelvis NemID. En løsning baseret på tillid er klart at foretrække. Vi vil selvfølgelig fremadrettet være endnu mere opmærksomme på, at det kan være nødvendigt at vælge eksempelvis NemID-løsningen,” oplyser skolechef Tina Lykkegaard Marker.

Skolebestyrelsernes holdning vægter tungt

Vinterferien i Rødovre Kommune har, i modsætning til mange af nabokommunerne, i mange år været placeret i uge 8.

Børne- og Skoleudvalget skal senere behandle sagen og tage stilling til, om vinterferien skal flyttes til uge 7 eller bibeholdes i uge 8 og her vil høringssvar fra skolebestyrelserne og medarbejderne vægte højt.

”Vi vil gerne have forældrenes stemme med i grundlaget for beslutningen og den vejledende afstemning er input til den samlede beslutning, men der er ingen tvivl om, at vi lytter meget til skolebestyrelserne og medarbejderne,” fortæller formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Afviser ikke ny afstemning

Udvalgsformanden fortæller videre, at ønsket om at ændre vinterferiens placering skal være overrepræsenteret blandt høringssvarene fra skolebestyrelserne før en ændring kan komme på tale og Flemming Lunde Østergaard Hansen vil ikke afvise, at det kan blive aktuelt med en ny afstemning på andre vilkår.

”Hvis det er den vejledende afstemning, som vi vurderer er afgørende for, at vi kan træffe en politiske beslutning, så kan der være behov for en ny afstemning med mindre risiko for snyd”, siger han.

SFs Kenneth Rasmussen er en del af Børne- og Skoleudvalget og han fortæller til Lokal Nyt, at han ikke vil vægte resultatet af forældreafstemningen højt, når der til april skal med til at beslutte beslutning om vinterferiens fremtidige placering.

”På baggrund at problematikken, om at forældre har haft mulighed for at stemme flere gange, vil afstemningen ikke vægte mest hos mig. Jeg vil i højere grad kigge på høringssvarene fra medarbejderne og skolebestyrelserne,” fortæller han.