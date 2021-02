Flere svaner døde i Damhussøens is

Selvom det ser barsk ud, er det som regel naturligt, at svaner basker og ser ud til at kæmpe med at komme fri fra isen. Er du i tvivl om den er i nød, ikke mindst fordi du ser flere andre døde svaner, så ring 1812. Foto: Presse-fotos.dk

Barsk vinter Dyrenes Beskyttelses vagtcentral havde travlt efter den kolde start på februar måned, hvor flere svaner er døde eller frosset fast i Damhussøens is.

Af André Bentsen