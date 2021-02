Femte nederlag i træk

Phillip Schultz scorede Rødovres enlige mål i Aalborg. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Rødovre har vundet en ud af de seneste 11 opgør på isen og har tabt fem kampe i træk, men var alligevel tæt på en overraskelse i Aalborg efter en ganske fin indsats.

Af Peter Fugl Jensen

Evaluering af aftenens kamp er forholdsvis positiv, set med rødovreøjne, fordi tyrene er bundhold og inden kampen havde vundet en ud af 10 opgør på isen. Nu er det så 1 ud af 11.

Der blev kæmpet, vundet flere nærkampe og spillet i egen zone samt spillet ud af zonen var betydeligt bedre end set længe.

Overtalsspillet er stadig tæt på håbløst. Modstanderne har fundet ud af, at Rødovres powerplay skal straffes via en aggressiv og offensiv boks, så tyrene aldrig får ro til at etablere sig. Derfor er det komplet uforståeligt, Mighty Bulls forsøger at få styr på sit powerplay ved stillestående og langsomt spil.

Kædemæssigt så det ganske fint ud. Især angrebskæden med Cheek, Leclerc og Schultz gjorde det godt i 2. periode og skabte flest åbne chancer, mens Welychka, Kaels og Klarskov var den kæde med mest spil i angrebszonen – dog uden at være rigtig farlige.

Popovic, Kjær og N. Carlsen fungerede ikke godt og havde det til tider særdeles tungt i egen zone.

Ellers var det vigtigt, at Jonas Sass var tilbage – han er absolut ingen målsluger, men han er Rødovres ubetinget bedste defensive center, hvilket kan give plads til de mere flamboyante og kontrastærke spillere som Kjær, Popovic og N. Carlsen, for Kjær har ikke haft succes som center.

Da kæderne blev splittet til 3. periode, manglede Schultz i 1. kæden. Tre udenlandske spillere, der alle vil ’afgøre’ kampe, ser ikke ud til at være et godt match. Der manglede Schultz arbejdsraseri og lyst til at komme ind foran mål, som absolut ingen af de tre udenlandske forwards har som en god vane. Derfor, tror jeg, at de heller ikke scorer mål, når de er på is sammen.

Men igen – kampen i Aalborg viste lovende tegn og mon ikke, der snart kan sættes point på kontoen igen. Det, synes jeg, at spillet i de seneste to kampe bærer præg af.

Kampresumé

Det var en særdeles stille start i Gigantium i Aalborg, da begge mandskaber så ud til at prioritere defensiven kombineret med, at tempoet ikke var særlig højt.

Rødovre viste dog vilje ved at vinde flere nærkampe og få pucken fornuftigt ud af zonen.

Efter 11 minutters spil fik Mighty Bulls kampens hidtil største chance, da Guillaume Leclerc fik en friløber, men han blev grebet ud af George Sørensen i hjemmeholdets mål.

Chancen så til at få antændt en kanon for piraterne fra Limfjordsbyen, da de fuldstændig overtog spillet og skabte flere store chancer efter Leclercs afbrænder.

Det viste skudstatistikken også, da den stod 5-5 efter Leclercs friløber og 12-5, da perioden var færdig. Forinden havde Aabs Josh MacDonald scoret på sin friløber, da backen Donaghey resolut firsttimede pucken frem til MacDonald, der sprintede mellem og forbi Mighty Bulls backpar, bestående af Busenius og Manavian.

Chancen opstod pludseligt, da Rødovres højre wing – jeg kunne se, hvem det var – sendte en håbløs pasning på tværs af offensiv blå og lige hen på bladet af Donaghey, som altså takkede for foræringen med en perfekt pasning.

En kæmpe fejl, som man altså ofte ser fra Rødovres spillere.

Presset fortsatte mod Rødovres mål, da Oliver Kjær fik kampens første udvisning, men John Muse i Mighty Bulls mål tog godt fra.

Men set ud fra de sidste ni minutter af den første periode lignede det endnu en ’Mission Impossible’ i det jyske.

Jævnbyrdig 2. periode

Rødovre har ofte været spillet i bund i den midterste periode, hvor der er langt til udskiftningsboksen, men det var ikke tilfældet i aftenenes kamp i Aalborg, hvor vi så en jævnbyrdig periode.

Tyrene kom faktisk bedst fra start og med lidt mere skarphed havde Phillip Schultz udlignet i kædens første skift, da Cheek, bagfra mål, leverede en klassepasning til Schultz, der stod helt fri foran jydernes mål. Men George Sørensen reddede i stor stil.

Kampen bølgede frem og tilbage i en langt mere velspillet i periode, men tyrene måtte atter se sig overlistet, da en ellers godt benyttet 4. kæden var på is. Målet var flot af jyderne, men omvendt fik de også let spil i slottet.

Ind med 1. kæden og så fik dagens bedste rødovrekæde et mål ud af anstrengelserne med en fortjent reducering. Denne gang fandt Leclerc rødovretalentet Phillip Schultz, der ikke svigtede denne gang. En meget vigtig rødovrescoring, som holdt dampen oppe hos bundholdet fra Vestegnen.

Aab blev ramt af deres første udvisning, men overtalsspillet var absolut Rødovres værste bedrift i denne periode. Ingen skud på mål og i stedet et straffeslag til piraterne, hvis forward Mikkel Højbjerg brændte.

I slutminutterne af perioden var det kun to gode målmandspræstationer, der hindrede yderligere scoringer. Dermed var kampen helt åben inden de sidste 20 minutter.

Piraterne holdt Rødovre fra fadet

Rødovres trænerduo havde rokeret rundt i kæderne til den sidste periode. De tre angrebslinjer var:

Welyshka – Cheek – Leclerc

Sass – Schultz – Popovic

Kjær – Klarskov – N. Carlsen

Bænket: Kaels – M. Carlsen

Om kæderne ikke fungerede eller Aab satte tempoet op skal være uskrevet herfra, men fakta var, at Rødovre slet ikke fik spillet til at fungere offensivt i den sidste periode. Der gik 11 minutter, før pucken blev sendt ind i maven på George Sørensen, der havde sin første redning af fire i den sidste periode.

Aab var total spilstyrende, men sjældent farlige, for Rødovre stod godt i egen zone og især i slottet. Men spillet fungerede altså ikke længere fremme på banen.

Symptomatisk for Mighty Bulls fik nordjyderne periodens største chance, da Jonatan Nielsen forsøgte at gribe pucken på egen blå, men i stedet trillede pucken gennem arm og krop, lige hen til en fremadstormende aalborgspiller, der dog tabte kampen i kampen til John Muse.

I det sidste minut fik Rødovre dog etableret sig i Aalborgs zone, så Muse kunne tages ud til fordel for en ekstra spiller, men i stedet for en ufortjent udligning, kunne Kabanov afgøre kampen med sin scoring i et tomt mål til 3-1.