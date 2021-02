Får permanente vaskestationer

Rødovre Kommune har erfaret, at hyppigere håndvask i corona-perioden har været med til at reducere sygefraværet. Foto: Brian Poulsen/arkiv

håndhygiejne I løbet af foråret vil der blive opsat to permanente vaskestationer med varmt vand på Nyager Skole.

Af Christian Valsted

Rene og nyvaskede hænder er med til at reducere sygefraværet og det er en af årsagerne til, at Rødovre Kommune fremadrettet vil have fokus på god håndhygiejne. det skal blandt andet ske på byens skoler og i sidste uge godkendte Kommunalbestyrelsen af afsætte 150.000 kroner til etablering af to udendørs og frostsikre vaskestationer, med varmt vand, på Nyager Skole.

Det forventes at eleverne på Nyager Skole kan tage vaskene i brug til april måned. Rødovre Kommune har tidligere afsat i alt 955.000 kroner til lignede vaskestationer i daginstitutionerne Elvergården, Græshoppen, Skibet, Kæret, Træet og Bybjerget samt Islev- og Rødovre Skole.