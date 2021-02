Et kæmpe skulderkap til Rødovre Bibliotek

To lokale 'læseheste' roser Rødovre Biblioteks medarbejdere for god service i en svær coronatid. Foto: Arkiv

læserbrev To lokale 'læseheste' roser Rødovre Biblioteks medarbejdere for god service i en svær coronatid.

Af Jane & Bent Thomsen Engdiget 7

I december blev vi så igen lukket ned, det betød også at vores dejlige bibliotek lukkede. I disse “isolationstider” var det da ekstra trist, men så “kom lyset” til os i form af en nødløsning fra bibliotekets side. Nu kunne vi bestille, afhente og aflevere bøger fra mandag til fredag mellem kl. 10 -17. Det fungerer bare helt fantastisk og medarbejderne på biblioteket passer rigtig godt på os (vi må kun være 2 personer derinde ad gangen). Så kære biblioteksmedarbejdere her kommer et kæmpe skulderklap til jer fra to læseheste, der slet ikke kan undvære bøger i denne tid.