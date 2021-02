Er den korte kjole et tegn på, du gerne vil kneppes senere

Sexismespillet hedder Jonnas terning, der starter en dialog om sex, magt og krænkelser fra den virkelige verden Foto: Jonna Pedersen

Sexismespillet Terningerne er bogstavelig talt kastet i Jonna Pedersens kunstværk om sex, krænkelser og magt. Et terningespil, der bærer vidnesbyrd om vor tids største kærlighedskamp mellem kønnene.

Af André Bentsen

Der er ikke lagt mange fingre imellem, når Jonna Pedersen bruger kunsten til at vise, hvor svært det kan være at afkode andre menneskers grænser. Sammen med 13 andre kunstnere er hun en del af udstillingen 20 x Testimony i Kunsthal Vejle, der gennem kunsten og personlige vidnesbyrd undersøger og kommenterer den aktuelle bevægelse om sexisme, magtmisbrug og krænkende adfærd, der som en kønstsunami har skyllet ind over hele Danmark i 2020.

Jonnas vidnesbyrd er en sexterning, der på ingen måder er så ophidsende, som det lyder. Eller jo, for de seks forskellige sider på ’Sexsismespillet’, som terningen hedder, viser nemlig seks forskellige sider af krænkelsesdebatten, der snildt kan få blodtrykket op hos personer, der har været vidner til krænkelser, måske selv har udsat andre for en grænseoverskridende adfærd, eller prøvet det på egen krop.

Det særprægede terningespil om sex og magt kan ses i en automat frem til den 11. marts, hvorefter, der arrangeres en kunstevent i storcenteret Bryggen.

Her bliver forbipasserende hele måneden præsenteret for udstillernes værker i en tom butik og bliver inviteret indenfor til artist talks. Kunsthal Vejle vil med udstillingen i automaten og storcenteret formidle samtidskunst i menneskers hverdagsrum.

Overbegloet på klokkeværket

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan en sexterning med udsagn som ’Overbegloet på klokkeværket’,

hjælper med at gøre personlige erfaringer til kollektive erfaringer – for det er om noget dette greb, som kunsten skal tage, når nutidsdebatten bliver mindre i bakspejlet.



”Ved at tale om de forskellige vidnesbyrd der står på terningen og ved at dele de erfaringer man selv har med sexisme, forestiller jeg mig, at ens personlige erfaringer bliver til kollektive erfaringer,” siger Jonna Pedersen.

Hun mener, at man skal turde tage den dialog med hinanden, mellem kønnene, om den adfærd, der har været og den adfærd vi ønsker, der skal være.

”Mit værk kan hjælpe til den dialog, fordi værket opfordrer til, at man tager stilling til sexisme,” siger Jonna Pedersen og tilføjer hurtigere end du kan slå en 6’er, der er mere ’Raget på uden at ha’ lyst’, end et tal:

”Man kan starte med at stille sig spørgsmålet, hvordan man selv har det med de seks vidnesbyrd, der er anført på terningen.”



Debatten rullede

Kunsten er også på dette område vigtig, fordi medierne har italesat metoo-bølgen af vidnesbyrd med ordbilleder som: sexistisk kultur, folkedomstol, seksuelt magtmisbrug og dårlig dømmekraft.

Derfor er det mere end nogensinde vigtigt med en dialog om emnet og den lavine af vidnesbyrd, som Sofies Lindes tale kickstartede sidste år.

”Jeg oplever, at vi stadig ligger begravet under den lavine, som vi må arbejde os ud af ved netop at italesætte egne og andres oplevelser med sexisme,” siger Jonna og fortsætter:

”Så vi kan få etableret en kodeks for, hvordan vi behandler hinanden og bliver bedre til at afkode hinandens grænser. Samtidig er det vigtigt, at vi finder en balance i vores adfærd og kommunikation med hinanden – vi er jo alle seksuelle væsner. Der er mange facetter i denne debat, den er ikke sort og hvid.”





Inddragelse er vigtig

Som kunstner har det altid været vigtigt for hende at være inddragende i sine værker og de udstillinger, hun er en del af.

”Jeg bryder mig ikke om, når nogen bliver holdt udenfor. Derfor handlede mine første tanker om, at både kvinders og mænds vidnesbyrd skulle være repræsenteret i mit værk. Sexisme er jo netop et anliggende for begge køn – det går begge veje,” understreger Jonna Pedersen.

”Det lå mig også på sinde, at mit værk skulle være brugbart, så deraf opstod ideen om et terningespil, som alle kan spille. At spille et spil forbinder man som regel med noget uhøjtideligt. Min tanke er, at netop det uhøjtidelige kan åbne op for en samtale om disse alvorlige vidnesbyrd, for det kræver en ærlighed og åbenhed fra alle parter i dialogen for at vi kan komme spadestikket dybere og begynde at ændre adfærd overfor hinanden,” fortsætter hun med opfordringen om, at du ganske enkelt kaster terningen og tager snakken.



Virkelige vidnesbyrd

På den måde falder terningen godt ned på det visuelle brætspil, som 20 x testimony egentlig er.

En bølge af samtidskunst, der omsætter den enkeltes erfaring til kollektiv erfaring.

De 14 kunstnere giver, med deres 20 værker, nemlig forbipasserende mulighed for refleksion og nytænkning. Når overskrifterne i medierne lægger sig, træder samtidskunsten til som et tidsaktuelt spejl, hvor du som beskuer får nye måder at se aktuelle tematikker på. Det er det kunst kan, i hvert fald, hvis du rammer Banegårdspladsen i Vejle eller tastaturet på din computer.