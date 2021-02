En ildsjæl er gået bort

Jens Pasztor var vellidt i RSIK. Foto: Privat

mindeord Jens Pasztor er gået bort fredag den 12. februar efter kort tids sygdom. Jens har i mange år været en vellidt materialemand i RSIK.

Af Brian Møller

Min kære fætter, Jens Pasztor, er uventet død to måneder før sin 50-års fødselsdag. Det gør mig uendeligt ondt.

Jens har i mange år været en vellidt materialemand i RSIK gennem flere sæsoner. Man blev altid mødt med et smil.

Alle i Carlsro, i Langhuset og i ishockeyhallen værdsatte din flid og perfektionisme. Og i Rødovre Ishockey var du kendt som en ildsjæl og et forbillede.

Vi var ikke altid i tæt kontakt, men da jeg blev syg, stod du og hele din familie klar for at hjælpe til med indkøb, praktiske ting og med at passe min hund, Carlo.

Jeg nød vore hyggesnakke og alle vores køreture. Sygdom var en by i Rusland. Latter, hygge og mandesnak var vi gode til. At fokusere på muligheder, fremtiden og gode minder var vi mestre i. Sladder, rygter og formodninger var det til gengæld en uskreven regel, at vi ikke brugte vores tid på.

En god, behagelig og hjælpsom mand med mangfoldighed, som jeg kunne skrive mange ord om, er ulykkeligvis gået bort. Jens, du var en god ven, kollega, ægtefælle og far. Jeg ved, at du elskede din familie, for det har du fortalt mig.

Mine tanker går til Jens’ familie og særligt til Cecilie, Simon og Line.