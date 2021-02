En Guld-kvajebajer

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv/Brian Poulsen

chrumme Jeg skal da lige hilse og sige, at der lige blev fundet godt 1000 nye millionærer i Danmark i sidste uge: Minkavlerne.

Af Chrummer

Jeg er selv fra landet og jeg VED, at når en landmand udtaler om erstatningen at: ”Det ser fornuftigt ud” – så er det, det samme som hvis DU vandt i Euro-lotto – 2 gange. Så når en minkavler siger: ”Det ser fornuftigt ud,” så er det det, vi andre kalder: ”Det er total fucking for viiiild op-tur, yihaaaa, yup yup, hold kæft nogle idioter YEEEEAAAAAHHHH… KA-CHIIIIIING”

18,8 milliader kroner koster det så lige os andre – som i forvejen ikke har råd til at købe en mink-pels eller som må lade de ældre blive ydmyget, mens de hænger i en snor fra loftet og skal skide ned på en ble i sengen.

Men hvad pokker. Det manglede jo bare. Det er jo trods alt 1100 mennesker, som har valgt at køre en underskudsforretning i årevis, som fortjener et plaster på såret.

Det kan godt være, at prisen på minkskind har været meget lave i mange år sådan i omegnen af 200 kroner – og det kan også godt være, at regeringen ikke giver en kompensation per skind, der er højere end 199 kr pr. skind – Men med 13 millioner aflivede mink, tjah, så viser min lommeregner 1.456,15 per skind – for der er jo forskellige andre ”pakker,” der følger med. For eksempel nedrivning af stalde, lommepenge etc. etc. Eller med andre ord: Minkavlere får det samme i erstatning, som et almindeligt menneske er 50 år om at tjene. Jeg ved ikke, hvad lommepengene skal dække. Tudekiks og snot-klude ?

Det er ikke mange år siden, at vi forbød dyresex – men at putte vilde dyr i små bure, gasse dem og så pelse dem, det er helt ok. At deres underskudsgivende lorteforretning bliver lukket, skriger jo på en forgyldning. Fred være med det. Politik giver jo bare ikke mening og almindelig fornuft er stukket af for årtier siden.

Men jeg tænker lidt over, er der ikke en eller anden måde, hvor på JEG også kan få en andel af denne forgyldning?

Jeg tænker lidt over, at vi har jo ”mistet” to kaniner i år. Det er jo også en slags pelsdyr.

Og hvem kan ikke bruge 2.912,30 kr for 2 døde kaniner? Jeg var da lige så ked af det, som minkavlerne var. De 2 kaniner har trods alt boet hos mig i henholdsvis 7 og 11 år? De havde endda navne – det tror jeg ikke, at minkene havde.

Hvis jeg så også lige får de der 80.000 kr i ”lommepenge,” så tror jeg langsomt, at sorgen forsvinder med tiden. Måske kan jeg få lidt mere, da jeg trods alt selv har begravet dem. Det har da nok taget en halv

times tid og der var jo også noget slitage på spaden og de blev da også pakket ind i 2 viskestykker – Det koster jo alt sammen. Og så måske en lille bonus for, at jeg ikke begravede dem i nærheden af mit drikkevand – OK naboen kan måske opleve lidt sur smag i deres drikkevand de næste måneder, men hey jeg har begravet dem i skel!

Men det jeg vil glæde mig mest til, altså udover de 82.912,30 kr, er, at staten kommer og fjerner kaninburet. Jeg har bygget det sammen med min datter og det er nærmest UMULIGT at skille ad og man kan nærmest ikke løfte det fra jorden.

Hvis de gør det, så vil jeg sige: ”Det ser fornuftigt ud”.