Drømmer om grise og lys i USA

Juliane og Rosa, glemt alt om, at vi skriver, hvem der står til højre og venstre, for de er nemlig tvillinger, har sammen med de andre FDF’ere udsmykket håb for 2021, som blandt andre deres leder, Kristoffer, har delt ud på deres hjemmeadresser Foto: Brian Poulsen

Håbetræ Det er ikke kilovis af slik og rutsjebaneture, der står øverst på børnenes håb for 2021. I stedet drømmer om FDF’erne ved Hendriksholm Kirke om vacciner og at være sammen med deres venner. Nå ja, og så selvfølgelig også en lysere fremtid for USA og nogle eksotiske dyr.

Af André Bentsen

Det kan godt være, der stadig er et par uger til det store kirsebærtræ foran Hendriksholm Kirke springer ud i magnetiske lyserøde farver, men indtil da blomstrer træet med håb.

Det har en stor gruppe FDF’ere nemlig sikret ved at tegne og hænge deres håb op i træet, så andre kan blive inspireret.

”Vi har lavet et træ med håb for 2021, hvor alle børn i FDF Hendriksholm har fået leveret en cirkel de kunne dekorere, hvorefter den blev lamineret og hængt op i kirkens kirsebærtræ, som et stort kunstværk. Der vil løbende komme flere og flere ønsker for 2021, fra børn i alle aldre,” siger FDF-leder, Kristoffer Ellesø Myrhøj.

”Vi har leveret dem i alle børnenes postkasser og bedt dem om at tegne, hvad deres håb for 2021 kan være og fået lov af kirken til at udsmykke det smukke kirsebærtræ, som monument på, at det godt kan være, at vi ikke kan være sammen, men at vi i det mindste står sammen,” fortsætter han.



Savner vennerne

Tvillingerne Juliane og Rosa er to af de piger, der har tegnet deres håb for fremtiden.

”Jeg ønsker mig, at jeg kommer til at ride mere og kommer til at være sammen med mine venner lidt mere,” siger Rosa.

”Jeg savner rigtig meget at være sammen med folk. Jeg går på Rødovre Byggelegeplads. Der kunne vi før være indenfor og bage og hygge, men nu må vi kun være udendørs,” sukker Juliane.

De fortæller, hvordan de forleden dag tog turen på rulleskøjter og stoppede op ved træet for at kigge på deres venner ønsker og håb.

”Vi har kigget på nogle af dem. Vi rullede forbi en dag og det var altså ret sjovt, hvad de andre ønskede sig. De vil også gerne se deres venner og sådan, men der var også nogle sjove imellem. Én ønskede sig en gris, og så var der en, der håbede på mere lys i USA,” griner tvillingerne, der håber mange andre slår turen forbi håbetræet og lader sig inspirere.