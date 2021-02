Sigrid og Kaj Erik Jørgensen i hjemmet på Annexgårdsvej, hvor de har boet i mere end 50 år. Foto: Brian Poulsen

tillykke Rødovreparret Sigrid og Kaj Erik Jørgensen kan fejre Diamantbryllup torsdag den 4. februar 2021.

Af Peter Fugl Jensen

Den 4. februar 1961 lød bryllupsklokkerne i Abild Kirke i Sønderjylland, for det var Sigrids hjemstavnskirke, mens Kaj, der var fra Bispebjerg, nød omgivelserne i det sønderjyske, som de begge holder så meget af.

”Sigrid havde lånt sin søsters brudekjole og for at den ikke skulle sys om, skulle vi skynde os at blive gift,” siger Kaj og fortæller mellem linjerne, at Sigrid var gravid.

De fik Kim, som fylder 60 år i år. Senere kom Karina, som er 58 år og 10 år efter fik Sigrid og Kaj også Kristian.

At være gift i 60 år er unikt, men det er ikke noget, som Sigrid og Kaj har tænkt så meget over.

”Nej, slet ikke. Jeg troede, det var en spøg, da jeg så, der lå et brev fra Amalienborg i vores postkasse. Men den var god nok, Dronningen havde sendt os en lykønskning, som er signeret,” fortæller Kaj, der bekræfter, at det ikke fejres med en stor fest.

”Nej, det kan vi ikke på grund af corona, men når vejret bliver godt og restriktioner løsnet, så fejrer vi det. Så lige nu glæder vi os over, vi har fået brev fra Amalienborg. Det er meget fornemt.”

Mødtes på Bakken

En sving-om på Bakken var starten på et langt ægteskab.

”I slutningen af 50’erne læste Sigrid til barneplejerske, som i dag er pædagoguddannelsen, på Tomsgårdsvej. Jeg var ude for at danse jitterbug på Bakken og det var Sigrid med nogle veninder,” husker Kaj, der selv boede i Søborg.

”Sigrid fik et værelse på Tæbyvej og jeg fik job hos Lind & Laursen på Tæbyvej, hvor Uddannelsen Next ligger i dag. Lind & Laursen var DRs dramaserie Krøniken op ad dage. Der arbejdede jeg i otte år,” siger Kaj, der er uddannet Radio- og radarmand indenfor millitæret.”

Vi fik lejlighed på 7. sal i Langhuset, som var en skøn lejlighed. Der boede vi i otte år, inden vi købte hus på Annexgårdsvej, som var en tidligere ombygget købmandsforretning.”

I starten havde Kaj også værksted på hjemmeadressen, for han havde startet Dansk Quick Service og var blevet selvstændig i slutningen af 60’erne.

”De første par år kørte jeg taxa om natten, mens jeg byggede Dansk Quick Service op.”

En virksomhed, der i dag ligger på Skærbækvej og ejes af Sigrid og Kajs tre børn.”

I mange år var Kaj Erik Jørgensen kasserer for Rødovre Håndværkerforeningen, der senere blev til Rødovre Erhvervsforening.

At være gift i 60 år må knytte nogle stærke bånd?

”Det er ikke let at slippe af med en sønderjyde,” siger Kaj og griner og bliver mere alvorlig.

”Vi har altid haft det godt sammen og haft en stor omgangskreds, som vi har haft stor glæde af,” siger Kaj og Sigrid supplerer.

”Jeg har gået hjemme og passet børn og huset, som jeg har haft det godt med.”

Sigrid er 83 år og Kaj er 81 år på den store dag.