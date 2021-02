Det skal være sundt at gå i skole

Alle børn i Rødovre kommer fremover til at arbejde med deres egen sundhed og trivsel. Foto: Arkiv

sundhed på skoleskemaet Sundhed og trivsel er udpeget som nyt fokusområde på alle Rødovres skoler. ”Der er desværre for mange børn i Rødovre, der har psykiske vanskeligheder og udfordringer med sundheden tidligt i livet,” udtaler borgmester Britt Jensen (S).

Af Christian Valsted

I skolen skal børn lære at læse og regne. Sådan har det altid været og sådan vil det også være i fremtiden, men fremover skal Rødovres mange skoleelever i endnu højere grad også arbejde med deres egen sundhed og trivsel.

I en pressemeddelelse oplyser Rødovre Kommune, at kommunen har igangsat en indsats, der skal styrke skolernes arbejde med netop sundhed og trivsel, så skoleeleverne får de bedste forudsætninger for et godt liv på det fysiske og mentale plan.

”Sundhed og trivsel spiller en afgørende rolle. Børnene skal have det godt med sig selv og med andre. De skal være en del af fællesskabet. Og de skal vide, hvad der skal til for at leve sundt – både fysisk og mentalt. Der er desværre for mange børn i Rødovre, der har psykiske vanskeligheder og udfordringer med sundheden tidligt i livet. Når man som barn og ung vokser op i Rødovre, så fortjener man alt den hjælp, som vi voksne overhovedet kan give,” udtaler Rødovres borgmester, Britt Jensen (S), i en pressemeddelelse.

Hver femte elev er overvægtig

Tal fra Rødovre Kommune, fra skoleåret 2016-2017, viser, at der er udfordringer, når det kommer til skoleelevernes sundhed. Både den fysiske og mentale. Andelen af børn med overvægt ved skolestart var tilbage i 2016 på 13,9 procent, mens den lå på 18,6 procent ved udskoling (betegnelse for grundskolens 7. -9. klassetrin, red.).

Data fra Rødovre Kommunes egne undersøgelser viser også, at der er en stor stigning i antallet af elever der oplever lav trivsel ved udskoling.

Derfor mener Britt Jensen, at det er godt for alle børn, når kommunen sætter fokus på sundhed og trivsel.

”Som samfund har vi en særlig forpligtelse til også at hjælpe de børn, som har det svært. Børn og unge påvirkes ekstremt meget af de vilkår, som de vokser op under. Skolen spiller en nøglerolle og kan være med til at bringe balance i børnenes opvækst, så alle får lige muligheder. Det stærke fællesskab kan gøre en verden til forskel, og alle børn i Rødovre fortjener at få et robust selvværd og en sund livsstil,” udtaler Britt Jensen.

Skoler skal åbne op

Der er årligt afsat 2,5 millioner kroner til det nye sundhedsfrememde fokusområde og Rødovre Kommune oplyser, at den nye satsning bliver tænkt ind i relevante sammenhænge som en del af ’Åben skole’, hvor skolerne åbner sig for det omgivende samfund og samarbejder med eksterne aktører.

Herudover har Rødovre Kommune besluttet at investere i ressourcepersoner på de enkelte skoler, som kan være med til at udvikle og udbrede læringen inden for sundhed og trivsel. En tilgang der blandt andet har været en succes i forbindelse med læring inden for teknologi og innovation.

Fra næste skoleår er der afsat 500.000 kroner årligt til nye, konkrete initiativer inden for sundhed og trivsel på skolerne og over de kommende tre år opgraderer alle skoler derfor med udvikling og indsatser inden for sundhed og trivsel.