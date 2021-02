Den lille sofaguide

SPONSORERET INDHOLD Der findes rigtig mange forskellige sofaer, og det kan godt være svært at danne sig et overblik, når man er på jagt efter en ny sofa.

Man føler næsten altid, man vil have noget andet, end det man har. Og når sofajunglen er svær at finde rundt i, er det rart, hvis man har en ide om, hvilke typer af sofaer der findes, inden man går på jagt. Her kommer fire sofatyper, så du kan få et bedre overblik over, hvad der findes derude.

Sovesofaen – når du har brug for mere

En sovesofa er en sofa og en seng på samme tid. Og hvem kan ikke lide et multifunktionelt møbel, der samtidig er rigtig flot? Se mere her, og find ud af, hvor mange forskellige sovesofaer, der findes. En sovesofa er god til dig, der nogle gange føler, der mangler plads til overnattende gæster. Den er også god til dig, der bor småt, og har brug for at udnytte pladsen på den bedste måde muligt.

Chaiselongsofaen – når du vil slappe af

Bruger du meget tid foran fjernsynet eller i sofaen og slapper af? Så er en chaiselongsofa perfekt for dig. Med en chaiselongsofa er der ekstra god plads til at slænge sig for hele familien, og du kan gøre filmaftenerne endnu mere komfortable.

Sofaen – når almindeligt er nok

En helt almindelig sofa slår aldrig fejl. Enten har du ikke plads til en stor chaiselongsofa eller også er sovesofaen ikke god nok. En helt almindelig sofa kan fås i mange størrelser, så den kan passe ind i alle hjem.

Sofa med opbevaring – når ekstra plads er godt

Den almindelige sofa kan også fås med opbevaringsplads i sæderne. Det er smart, hvis du godt kunne bruge ekstra plads til tæpper og sengetøj.

Der findes et hav af sofaer, så det er bare om at gå på opdagelse.