Cykelsti og ny belysning

Der er afsat 600.000 kroner til en cykelsti på Randrupvej. Foto: Brian Poulsen

ny cykelsti Der er bedre belysning på vej til parkeringspladsen ved Skovmoseskolen og så kan cyklister glæde sig over, at der nu også bliver sat skub i tingene omkring en ny cykelsti på Randrupvej.

Af Christian Valsted

Kommunalbestyrelsen tyggede sig tirsdag aften igennem årets første 21 sager og lokalpolitikerne godkendte blandt andet, at der skal afsættes 250.000 kroner til ny belysning på parkeringspladsen ved Skov-

moseskolen.

Kommunen har ellers udskiftet lyskilderne, men de nuværende lysmaster er af ældre dato og det betyder, at parkeringspladsen ikke bliver tilstrækkeligt lyst op, oplyser kommunen. Derfor skal de udskiftes med master, som svarer til dem, som er på den nært liggende parkeringsplads ved Rødovrehallen.

”Med nye master vil parkeringspladsen blive godt og tilstrækkeligt oplyst, så skolens børn kan færdes trygt og sikkert ved ind- og udstigning i handicapbusser i de mørke måneder,” fortæller Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Lunde Østergaard Hansen. De nye master forventes at lyse området op til foråret.

Længe ventet cykelsti

Randrupvej har altid været en vej, hvor man som cyklist skulle kindkysse med parkerede biler og tung trafik, men nu er cykelstien på vej. Kommunalbestyrelsen godkendte at afsatte i alt 600.000 kroner til nye cykelstier på Randrupvej. Projekteringen forventes færdig i slutningen af året, så selve anlægsarbejdet kan begynde i starten af 2022.

”Det har længe været et stort ønske med cykelsti på Randrupvej, hvor der er en hel del trafik med biler, lastbiler og busser. Nu går arbejdet i gang med at opføre en trafiksikker cykelsti på vejen,” siger Lunde Østergaard Hansen.