C og O ser spøgelser

Udvalgsformand Jan Kongebro (S) svarer igen på sidste uges kritik fra Konservatives Kim Drejer Nielsen om den mulige BRT-linje på Tårnvej. Foto: Movia

debat Under overskriften ”Nej tak til trafik- kaos” retter Kim Drejer Nielsen en skarp kritik af Socialdemokraterne og Kommunalbestyrelsens røde flertal. Vanen tro ser det sorte mindretal i kommunalbestyrelsen (C og O) spøgelser på væggen og en vis mangel på evne til at læse de redegørelser, der er fremlagt.

Af Jan Kongebro (S), formand for Teknik- og Miljøudvalget

Vi er ikke tilhængere af trafikkaos og bilkøer, med deraf større udledning af CO2.

Netop derfor har vi afsendt en interessetilkendegivelse til Erhvervsministeriet, fordi den kollektive trafik har stor betydning for Socialdemokratiet og det røde flertal.

Det er muligt, at det sorte mindretals vælgere er udstyret med biler, men det er ikke alle vores vælgere og derfor skal vi tænke i grøn omstilling og kollektiv trafik.

Dagligt pendler over 10.000 medarbejdere og besøgende til bykernen samt Rødovre Centrum, og Tårnvej er med cirka. 18.000 køretøjer pr. dag en relativt trafikbelastet vej. En effektiv og højfrekvent BRT-linje på Tårnvej og forsøgsordningen med stationsnærhed ved BRT-standsningssteder vil bidrage positivt til Rødovre Kommunes handlingsplaner for mobilitet og klima, herunder indsatsen for reduktion af støj og forbedring af den lokale luftforurening.

Projektet kan dermed medvirke til at opfylde det nationale mål om 70% reduktion af drivhusgasser i 2030 – og et helt klimaneutralt Danmark i 2050. På den måde understøttes regeringens klimamål.

Vil reducere rejsetiden

En BRT på linje 200S vil kunne reducere rejsetiden for busserne med op til 20% i forhold til trafiksituationen i dag og vil dermed forbedre konkurrenceforholdet til biler.

Dedikerede BRT-busbaner i korridoren vil i takt med en forventet trafikvækst på det overordnede vejnet i Hovedstadsom-

rådet forbedre konkurrenceforholdet yderligere.

I Rødovre vil den foreslåede BRT-linjeføring på Tårnvej sikre en effektiv forbindelse fra Rødovres bykerne til S-togstationerne Friheden, Rødovre og Husum, samt til den kommende letbane i Ring 3 ved Gladsaxe Trafik-plads.

Markant løft af Tårnvej

På Tårnvej vil en BRT-linje understøtte udviklingen af bykernen med højere tæthed og flere bymæs-

sige funktioner, og herunder ønsker om udbygning af Rødovre Centrum i det omfang, lokalplanen giver mulighed for det. Endvidere vil en BRT på Tårnvej tillige understøtte udviklingen af Rødovre Port ved Rødovre Station, hvor over 500 nye boliger er under opførelse.

Samtidig vil en BRT være med til at give et markant løft af Tårnvej i form af mindre trafik, mindre støj, mindre udledning fra trafikken, øget trafiksikkerhed og tryghed, ligesom en BRT vil kunne løfte kvaliteten af byrummet langs Tårnvej i form af et mere grønt og behageligt byrum.

Derfor har det røde flertal stemt for, at fremsende en interessetilkendegivelse til Erhvervsministeriet.