Bruger 13 millioner på veje og stier

asfalt Der er investeringer på vej til Rødovre Kommunes veje og stier. De kommende to år investerer kommunen således 13,2 millioner kroner til renovering af veje, stier, broer og bænke. Vi har kigget nærmere på, hvordan pengene bliver brugt.

Af Christian Valsted

Fakta Det er planen, at der kommer ny asfalt på: En del af Hvidsværmervej (fra Slotsherrensvej til vejlukningen ved stibroen over Motorring 3)

Cykelstier på Jyllingevej, fra kommunegrænsen til København til kolonihaverne vest for Tårnvej

Kørebaner og cykelstier på Rødovre Parkvej. På cykelstien bliver de nuværende belægningssten udskiftet til asfalt, som er bedre at køre på.

Desuden bliver fortovet renoveret på sydsiden

Korsdalsvej nord for Rødovre Parkvej

Vårfluevej

Resenbrovej, syd for Slotsherrensvej

Sandbækvej

Den østligste del af Elvergårdsvej samt stien mod Damhussøen

Prøvensvej

Sti langs Harrestrup Å

Grussti til Ejbybunkeren

Sti ved Islev Skole

Nye fliser, kantafgrænsning og afvanding på hjørnet af Roskildevej og Tårnvej (”Juletræsgrunden”)

Enkelte arbejder ved Espevang

Ny asfalt foran hovedbygningen på Engskrænten

En række stier og gennemgange bliver renoveret forskellige steder i byen, og der bliver også udført et mindre arbejde i midterrabatten på Jyllingevej, som ikke kunne udføres i 2020 på grund af vejret. Kilde: Rødovre Kommune

Ny asfaltbelægning på Prøvensvej, nye fliser på ’Juletræsgrunden’ og udskiftning af nedslidte bænke på Vestvolden. Med et helikopterblik har Rødovre Kommune kigget ud over hele kommunen og udpeget en lang række veje, stier og parker, hvor der de kommende to år skal investeres 13,2 millioner kroner.

”Vi skal renovere vores veje og stier i tide, så de er ordentlige at færdes på. Det er både billigere for kommunen at gøre det på den måde, og det giver bedre rammer. De nye forbedringer er fordelt over hele Rødovre,” siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro (S).

Rødovre Kommune har prioriteret asfaltarbejde på veje højt, men der er også afsat midler til ny asfalt foran hovedbygningen på Engskrænten, midler til istandsættelse af to træbroer på Vestvolden og udskiftning af nedslidte og vejrbidte bænke.

