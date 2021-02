Brikker skal skabe samvær

I alt 150 poser med materialer til gør-det-selv vennespil gives væk til familier i Rødovre. På billedet viser museumsleder Anni Lave Nielsen og kunstner Søren Behncke brikkerne frem, som man selv skal udfylde på bagsiden. Foto: Red.

vendespil Slip dine kreative sider løs og kreer dit helt eget vendespil samen med familien. I en tid, hvor Danmark er lukket delvist ned, har Heerup Museum lavet 150 poser med materialer til gør-det-selv ’Vennespil’. Poserne er blevet revet væk, men du kan stadig deltage online.

Af Christian Valsted

På bedste Jørgen Clevin manér har du nu mulighed for at skabe dit helt eget personlige vendespil – eller ’Vennespil’, som skaberne bag spillet selv kalder det.

Det er samtidskunstner Søren Behncke, der, i samarbejde med Heerup Museum og Børnekultur-

rådet, står bag Vennespillet, der skal få kreativiteten til at blomstre hos Rødovres børnefamilier i februar måned. Helt konkret har Heerup Museum, Børnekulturrådet og kunstner Søren Behncke lavet 150 poser med materialer til gør-det-selv vendespillet, som gives væk til familier i Rødovre.

Poserne indeholder alt, hvad der skal bruges, når man skal skabe sit eget vendespil: blanke brikker, en spilæske, tusch, limstift og dubletter af magasinsider du kan klippe i. Det er også muligt at deltage online og ambitionen er at skabe Danmarks største vendespil.

”I vores Vennespil kan vi være sammen i et fællesskab uden at mødes fysisk. Vennespil er en sjov kreativ aktivitet for hele familien, og et spil som rækker ud og giver mulighed for nye venskaber i den her tid, hvor vi må finde nye veje for samvær og fællesskab,” fortæller Anni Lave Nielsen, der er leder af Heerup Museum.

Én pose per familie

De 150 gør-det-selv poser bliver uddelt onsdag den 3. februar, men allerede inden afhentningen, kunne Heerup Museum meddele af alle poserne var reserveret.

Danmarks største vendespil

Man kan sagtens deltage uden gør-det-selv posen. Heerup Museum har nemlig skabt et stort digitalt vendespil, hvor dine personlige og hjemmebryggede brikker kan blive en del af spillet. Det sker ved at tage et billede af din yndlingsbrik/brikker og sende dem i en mail til heerupmuseum@rk.dk.

”Heldigvis kan vi spille sammen digitalt og dele vores enkle fysiske spil med hinanden på nettet. Vores Vennespil er inspireret af det klassiske huske- eller vendespil, som er gjort digitalt og kreativt ved at vi skaber vores egne fantasifulde brikker. Du kan derfor nemt dyste med både venner og mange du ikke kender – og måske skabe nye venskaber,” siger Anni Lave Nielsen. Hvis du vælger at dele dine fantasifulde brikker med Heerup Museum og får dine brikker med i det store online vendespil, er der samtidig mulighed for at vinde flotte præmier.

”Torsdag den 25. februar tæller vi brikkerne sammen og forhåbentlig har vi sammen skabt Danmarks største Vendespil. I vinterferien, uge otte, præmierer vi de sjoveste, flotteste og mest fantasifulde brikker, vi har fået tilsendt,” lyder det fra museumslederen.