Brækkede kæben på ekskæresten

Foto: Arkiv

politi En 21-årig mand er blevet idømt fem måneders fængsel efter råt og brutalt overfald på sin ekskæreste.

Af Christian Valsted

En yngre kvinde gennemlevede et mareridt i de tidlige morgentimer den 15. november sidste år.

Her havde hendes ekskæreste, en 21-årig mand, skaffet sig adgang til hendes hjem og udsat hende for så brutal vold, at hun brækkede kæben og slog tre tænder løse.

Det afslører anklageskriftet, som Rødovre Lokal Nyt har fået aktindsigt i.

Ifølge Lokal Nyts oplysninger havde den 21-årige mand haft sin gang i ekskærestens hjem, hvor hun bor sammen med sine forældre, og han vidste derfor, hvordan han kunne få adgang til boligen den 15. november sidste år.

I kælderen opsøgte gerningsmanden sin ekskæreste, som han tog halsgreb på og tildelte adskillige slag med knyttet og flad hånd. Ifølge anklageskriftet blev offeret også sparket og trampet på, så hun brækkede kæben og slog flere tænder løse.

Det voldelige overfald sluttede først, da forældrene kom deres datter til undsætning og fik volden stoppet.

Den 21-årige gerningsmand sad tidligere måneden på anklagebænken ved Retten i Glostrup, hvor han var tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ligesom han også var tiltalt for uberettiget at have skaffet sig adgang til ekskæreste bopæl.

Den 21-årige blev dømt fem måneders fængsel for voldsepisoden.