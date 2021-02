Begrænset genåbning med test af de ældste elever

Meget tyder efter dagens stormøde med landets borgmestre på en begrænset genåbning, hvor kommunerne skal sørge for at teste flere og mere. Blandt andet de ældste skoleelever. Foto: Brian Poulsen

Genåbning Flere og hurtigere test bliver afgørende for en genåbning. Derfor er Rødovre Kommune klar til selv at teste de ældste skoleelever og vil udover alle de andre testmuligheder ansætte sit helt eget team af podere, der kan rykke ud lokalt.

Af André Bentsen

Der bliver kun tale om en begrænset genåbning af samfundet den 1. marts!

Det står mere eller mindre klart efter ministerens møde i dag med landets borgmestre og regionsrådsformænd.

Herfra lyder meldingen, at vi står over for en forsigtig og gradvis genåbning af samfundet.

”Den helt store udfordring lige nu er som bekendt, at den engelske variant har taget over. Den er meget mere smitsom, og derfor fører den variant desværre også til mange flere indlagte og døde. Derfor ser det ud til, at genåbningen den 1. marts kun bliver begrænset,” siger Rødovres borgmester, Britt Jensen (S) efter det store møde.

Til gengæld er det endelig bekræftet, at der kan komme regionale forskelle i genåbningen.

”Derfor er det ekstra vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan i Rødovre, for at holde smitten nede,” siger borgmesteren med henvisning til, at det langt hen ad vejen er borgerne i Rødovre selv, der styrer, hvor på vægten Rødovre placerer sig.

”Vi skal passe godt på hinanden. Det helt centrale for en vellykket genåbning er test. Budskabet fra sundhedsmyndighederne er, at jo mere vi benytter test, desto bedre er forudsætningerne for, at vi kan genåbne og samtidigt bryde smittekæderne,” siger Britt Jensen.



Rødovre er klar

For at sikre genåbningen får kommunerne en endnu større opgave med at sikre testindsatsen.

Og Rødovre er klar til den opgave, lyder vurderingen fra borgmesterkontoret.

”Vi er faktisk allerede i gang med at løfte den. Vi har indgået aftale med Falck om jævnligt at teste medarbejderne på skolerne. Det har været vigtigt for os, at vi kunne komme i gang med det samme, så vi skaber tryghed og sikkerhed for alle medarbejdere, børn og forældre,” siger Britt Jensen og tilføjer:

”Hvis det bliver besluttet, at skolerne skal genåbne for de store elever, og at de store elever også skal testes, så er vi også klar til det. Det bliver også Falck, der kommer til at stå for det.”





Starter nyt testteam

Sideløbende er Rødovre Kommune i gang med at etablere en ny kommunal testenhed.

”Vi kommer til at ansætte vores egne podere, så vi har et team, der kan rykke ud de steder, hvor det er nødvendigt,” afslører Britt Jensen til Rødovre Lokal Nyt.

”Hvis det er muligt, ønsker vi at fortsætte vores gode samarbejde med testcentret i Valby, som er en del af regionens tilbud, og som jævnligt besøger vores dagsinstitutioner og øvrige arbejdspladser,” fortsætter hun.

Rødovre Kommune har endvidere en aftale gennem regionen med endnu en leverandør om at stille ekstra kapacitet til rådighed for det øvrige personale.



Flere lokale testtilbud

Lige nu kan du kun blive testet tre steder i Rødovre, men det tal skal op, mener borgmesteren.



”Vi vil gerne have endnu flere lokale teststeder, så det bliver endnu mere fintmasket. Test bliver afgørende for, om genåbningen bliver en succes. Det er vigtigt, at borgerne i Rødovre kan blive testet hurtigt, og at transporttiden ikke er for lang til teststedet,” siger Britt Jensen.

Hun glæder sig endvidere over, at Rødovre igen får et lokalt vaccinationstilbud. Det bliver etableret som pop-up på et af plejehjemmene i næste uge. Det bliver denne gang for 175 borgere, der bliver indkaldt direkte. Det er borgere over 65 år, der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Det står også klart, at gruppen af 85-92-årige, der modtager hjemmehjælp, og som har svært ved at transportere sig til et af de regionale vaccinationscentre, også bliver tilbudt vaccination lokalt i Rødovre. Borgerne bliver kontaktet af hjemmeplejen med information om tidspunkt og transport til vaccinationsstedet.



”Det er godt, at vi nu kan tilbyde endnu flere ældre at blive vaccineret lokalt. Jeg er glad for, at regionen har lyttet til os i Rødovre. Det er helt på sin plads. Jeg fortsætter med at presse på for, at vi kan tilbyde mange flere borgere at blive vaccineret lokalt,” understreger Britt Jensen.