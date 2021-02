Afstemning om vinterferie deler forældre i to

Uge 7 eller uge 8? Sådan lyder spørgsmålet til Rødovres forældre til børn i skolen. Nu skal det nemlig besluttes, om Rødovres forskudte ferieuge skal synkroniseres med nabokommunernes. Foto: Brian Poulsen

Vinterferie I Rødovre holder skolerne lukket i uge 8, mens alle vores naboer holder vinterferie i uge 7. Nu skal Rødovres forældre imidlertid stemme om, hvornår de helst vil holde ferie med deres børn.

Af André Bentsen

I Rødovre holder man vinterferie en uge efter alle andre. Sådan har det været hele dette årtusinde, men måske er det snart slut med at hente de lidt billigere priser på ferien sydpå.

Rødovre Kommune har i hvert fald lavet en afstemning blandt Rødovres forældre til skolebørn om, hvilken uge, de synes, der skal holdes vinterferie i 2022.

Det fik forleden Jørgen Schrøder til at lave et opslag i vores Facebookgruppe, Rødovre Lokal Politik, hvor han opfordrer folk til at få ’Rødovre på rette spor’.

”Indtil nu har ferien ligget i uge 8. Det passer mange børnefamilier dårligt, da forældrene arbejder i omkringliggende kommuner, hvor ferien afholdes i uge 7,” skrev han i et opslag, der på mindre end ét døgn fik næsten 100 kommentarer.

Vinterferien er nemlig et brandvarmt emne, der deler vandene, især blandt skilsmissefamilier.

Flere roser midt i diskussionen Rødovre Kommune for at inddrage de berørte i beslutningen.

Men vil det være et flertal blandt forældrene, der direkte bestemmer, hvornår Rødovre fremover skal holde ferie?

”Afstemningen er for at få en pejling af forældrenes ønsker. Samtidig er ferieplanen til høring hos skolebestyrelserne. Beslutningen vil bygge på en afvejning af henholdsvis afstemningen og så høringssvarene,” forklarer formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).