7. Y nomineret til pris for sex-plakat

Laura og de andre elever fra 7. Y på Islev Skole er stolte over, at deres projekt om sexkrænkelser blev nomineret til en pris. Foto: Brian Poulsen

Bryd tavsheden Ikke mindre end seks procent af unge skoleelever har oplevet at nogen har delt et intimt billede af dem uden deres samtykke. I Folkeskolens ældste klasser har hver tiende elev selv prøvet at dele andres billeder mod deres vilje. 7 Y fra Islev satte fokus på problemet og blev nomineret i stor konkurrence.

Af André Bentsen

Sammen med Bryd Tavsheden og Det Kriminalpræventive Råd har ligestillingsministeren stået i spidsen for en kreativ konkurrence om kærestevold.

I konkurrencen har unge i udskolingen og på ungdomsuddannelser formidlet deres tanker om især digitale krænkelser og blandt de bedste indslag var en planche fra Islev Skole.

Her viser eleverne, hvad det er, der typisk sker, når en person deler et intimt billede imod sin nuværende eller ekskærestes vilje, men eleverne kommer også med gode råd til, hvad man kan gøre for at bryde den tendens, der rammer mange unge i dag, hvor sociale medier påvirker spillereglerne for, hvad der er okay, og hvad der ikke er.

”Sociale medier har markant ændret den måde unge kommunikerer og danner relationer på – det gælder også for kæresteforhold. Det giver nye positive mulighed for at kommunikere og være i kontakt. Men de sociale medier kan også bruges til at kontrollere eller lægge et psykisk eller socialt pres på ens kæreste. Det kan være rigtig svært at tale om, og derfor glæder det mig, at de unge har formidlet emnet både nuanceret og kreativt,” siger ligestillingsminister Peter Hummelgaard.

Bryder tillid

På Islev Skole er Laura Munch Jensby stolt over, at deres input i konkurrencen blev nomineret til en pris.

”Vi satte fokus på deling af videoer og nøgenbilleder med en plakat, der forklarer, hvad der kan ske, og hvordan man kan stoppe det. Vi har så brugt nogle billeder af tekstbeskeder, hvor personen har lovet ikke at sende det videre, men at det kommer videre alligevel,” siger Laura, der har et klart budskab.

”Stop det, slet det, meld det.”

”Man skal tænke sig om og lade være med at gøre det. Hvis man stoler på en person, kan de pludselig stikke dig i ryggen. Skulle dét ske, kan man altid snakke med børnetelefonen eller en voksen,” siger Laura, der fortæller at flere elever i Rødovre fra hendes egen årgang har oplevet deling af intime billeder som et stort problem.

”Det er noget vi snakker om og hører om, for når det først kommer på nettet, forsvinder det aldrig,” siger hun.

Kommer for sent

Eleverne i 7 Y synes generelt, at deres forældre og andre voksne er gode til at hjælpe og forklare, men kunne godt tænke sig, at emnet blev bragt op noget tidligere.

”Det er i de mindre klasser, der er brug for at få at vide, hvad man skal passe på senere. Det kan måske ændre de unges normer,” siger Laura.

Deres lærer, Elvan Cigiltepe, kalder forløbet for en god introduktion til, hvad der kan ske, hvis man ikke passer på de sociale medier.

”De unge ved en hel masse, men de har ikke fået kørekort til at bruge det. Tværtimod er de født ind i det og har problematikkerne inde på livet hver dag, så det er vigtigt, vi som skole også sætter fokus på det,” siger hun og tilføjer:

”De klare regler der er, er ikke så klare i praksis. Derfor er det vigtigt som lærer at sørge for, at de unge ved, hvad man må og ikke må. Eksempelvis sende billeder videre. De sender jo hele tiden billeder og memes til hinanden, så hvor går grænserne? Skal man være nøgen, før det er forkert og hvad med forældrene. Mange unge føler sig krænket af de billeder, der forældre poster,” understreger hun.

Fokus på krænkelser

Digitale krænkelser kan have store psykiske konsekvenser for den, det går ud over, lyder det fra arrangørerne.

”Digitale krænkelser er også vold, for man kan ikke bare sige ’pyt’ eller ’det var bare for sjov’. Når unge deler indhold på nettet, der måske udspringer af sårede følelser eller af tankeløs smarthed over for vennerne, har det omkostninger – både for den udsatte og for udøveren. Det er tydeligt, at de elever, der har deltaget i konkurrencen, har reflekteret over, hvad der er rigtig og forkert adfærd på nettet, og hvilke konsekvenser det kan have at krænke andre,” siger generalsekretær fra Bryd Tavsheden Isabella Wedendahl.

Digitale krænkelser kan have store, langvarige konsekvenser for offeret, men også for krænkeren, der risikerer en plettet straffeattest.

”Billeddeling er en stor del af ungdomskulturen i dag, det skal vi anerkende og skabe forståelse for. Men når det kommer til at dele seksuelle og krænkende billeder eller videoer af andre uden deres samtykke, så foretager man sig noget ulovligt. Det bliver vi både som forældre og lærere nødt til at minde de unge om, på samme måde som vi lærer dem om rigtigt og forkert i alle livets andre aspekter,” siger formand for Det Kriminalpræventive Råd Erik Christensen.