3-18 i tre kampe: RMBs store nedtur

Der er opbakning fra Mighty Bulls ledelse til Thor Dresler. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey 0-5 i SønderjyskE, 1-4 til Rungsted og i søndags et kollaps i Esbjerg, så kampen endte 1-9. Forstærkningerne ser ikke ud til at have hjulpet Mighty Bulls. Mon der er et varmt trænersæde i Rødovre?

Af Peter Fugl Jensen

Man kan efterhånden med rette formode, at trænersædet under Thor Dresler må være rygende varmt, for det fungerer bare ikke for Rødovre Mighty Bulls, der bare taber og taber trods spillerfyringer og forstærkninger.

“Vi tror stadig på projekt Thor, så trænersædet er på ingen måde rygende varmt,” siger Morten Nielsen, der er direktør for Rødovre Mighty Bulls. Han fortsætter:

“I ledelsen er vi meget fortrøstningsfulde, men der er nogle spillere, som har det svært med systemerne, der mangler selvtillid i truppen og så er der stadig spillere, som er ramt konditionsmæssigt, efter de har haft corona.”

“Lige nu tænker vi mere på en mental coach, som kan være en løsning, for vi tror på vores hold og at vi overrasker i slutspillet, så de skal nok løfte sig, når det gælder.”

“En mental træner, som vi taler om, skal være en person udefra, for den person skal ikke kende spillerne. Men nu må vi se, om det bliver løsningen,” siger Morten Nielsen, der pointere, at sejre avler selvtillid.

“Det er Thors første sæson som træner og vi bakker op om ham, hjælper ham, hvor vi kan og han skal have lov til at fortsætte,” slår Morten Nielsen fast og slutter af med:

“Vi er naturligvis ikke tilfredse med tingene lige nu, det siger sig selv. Men det er trænere, spillere eller nogen andre omkring klubben heller ikke, men vi kæmper i fællesskab for at løse det.”