2 procent siger nej til vaccine Doctor or Nurse Wearing Surgical Glove Holding Coronavirus COVID-19 Vaccine Vial.

Afstemning Det går godt med at få vaccineret de udsatte grupper og frontpersonalet i Rødovre Kommune, der dog ikke har tal på præcis, hvor mange, der siger nej til at få coronavaccinationen. Blandt læserne af Rødovre Lokal Nyt er tallet mindre end to procent.

Af André Bentsen