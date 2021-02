127.624 gange ringede telefonen hos politiet på Vestegnen

Heidi Poulsen er en af de politikommisærer, der svarer hurtigt på telefonen hos Københavns Vestegns Politi. Foto: KVP

Politi Sidste år svarede det lokale politi på 115.000 opkald på hurtigere end 90 sekunder. De fleste af dem handlede om corona, fester og butikslukninger.

Af André Bentsen

Telefonen når ikke at ringe mange gange, før den bliver besvaret, hvis du er en af dem, der ringer til det lokale politi.

Her ringer telefonen faktisk en del mere, end man umiddelbart skulle tro, til gengæld er de hurtige til at svare.



Faktisk ringede borgerne på Vestegnen hele 127.624 gange til Københavns Vestegns Politis Servicecenter sidste år, og 115.000 af gangene blev der svaret på under halvandet minut.

Det lyder måske ikke af meget, men det svarer til, at næsten hver tredje borger i politikredsen ringede til Servicecentret i Københavns Vestegns Politi, og at ordensmagten i 70 procent af tilfældene svarer på under 90 sekunder.

Gælder også 114

Københavns Vestegns Politi dækker 11 kommuner med 417.326 borgere, og operatørerne i Servicecentret er først på linjen, når man ringer til 114 eller 4386 1448.

Det er både politifolk og administrative medarbejdere, som i hverdage og weekender håndterer de mange indgående opkald om alt fra tyveri, indbrud og svindel til knallertræs, mistænkelige personer og trafikuheld.

”Vi bliver spurgt om alt muligt og gør vores bedste for at finde svar, vejlede og hjælpe godt på vej. En borger kan være følelsesmæssigt påvirket, så det er vigtigt, vi håndterer det empatisk og professionelt. I det hele taget skal vi være parate til lidt af hvert, for hvert opkald er sit eget og kræver sin egen konkrete håndtering,” siger politikommissær Heidi Lis Poulsen, der er leder af Servicecentret.

Mest corona

Ikke uventet var det sidste år især spørgsmål om corona-restriktioner, forsamlinger, festlarm og butikslukninger, som fyldte meget, men der var også andre alvorlige spørgsmål på linjen.

Operatørerne optog 18.000 politianmeldelser og registrerede over 22.000 borgerhenvendelser om stort og småt.

”Udover opkald i Servicecentret er der dagligt en livlig telefonsnak direkte mellem borgere og efterforskerne, lokalbetjente, sagsbehandlere og mange andre i politikredsen – men det er en anden historie,” lyder det fra Servicecenteret.