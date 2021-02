10 år som foreningernes husmor

Da Jannie Svensson trådte til som leder af Foreningshuset for 10 år siden, var foreningernes eget hus ved at lukke på grund af kulsejlet økonomi og uro internt i huset. Idag er der kommet mere styr på sagerne. Foto: Privat

Foreningshuset Det blev ikke til den store fest, som de havde håbet på, men til trods for restriktioner og nedlukning sender Foreningshuset varme hilsner til sin daglige leders 10 års jubilæum.

Af André Bentsen

Det kræver en blæksprutte at holde sig oven vande, når forening efter forening skal serviceres i det store hus på Højnæsvej.

Foreningshuset har historisk set været nogle turbulente år igennem, hvor ordet nedlukning havde end helt anden betydning end i dag.

En af dem, der var med til at vende den dengang synkende skude, erJannie Svensson, Foreningshusets daglige leder, der i disse dage fejrer 10 års jubilæum helt alene, fordi huset selvfølgelig er lukket lige så meget ned som alle andre steder.

Det stopper dog ikke de faste brugere i at sende en lille hilsen til deres husmor.

“Jannie er en populær og en dygtig daglig leder i Foreningshuset. Hendes dejlige smil og hendes servicegen er fantastisk. Har vi brug for hjælp er intet for stort eller småt, Jannie klarer alle problemer,” siger radioværten Ulf Taube, der har sin faste gang i det store blå hus.

Styr på daglig drift

Gennem de 10 år Jannie Svensson har været i Foreningshuset har hun med stor flid fået sat skik på foreningshusets daglige drift sammen med bestyrelsen, mener han.

“Hendes omsorg for foreningshusets foreninger er skyhøje. Hør bare skakklubben Damhus Skak og KOL- Foreningen, Senioruniversitetet og alle de andre. Listen er lang med gode og dejlige foreninger, som får hjælp når de er i Foreningshuset,” understreger Ulf sammen med Ahmed Dahquane, der er formand for Foreningshusets bestyrelse.

“Jannies ti års jubilæum som daglig leder i Foreningshuset skulle ellers havde være en minderig jubilæumsfest, men ak det har covid-19 sat en stopper for. Alle med tilknytning til Foreningshuset håber, at vi på et tidspunkt kan fejre Jannie Svensson på behørig vis, når vi har fået has med COVID-19. Alle Foreningshusets foreninger og bestyrelsen ønsker Jannie Svensson tillykke med de ti år som daglig leder. Vi glæder os til de næste ti år,” siger de to.