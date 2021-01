Vis os din vej

Du behøver ikke have en mobil politistation på din vej, for at have en god historie. Måske bor der er en spændende person med en vild historie ved siden af dig, som du synes resten af Rødovre også skal høre? Skriv eller ring, så kommer vi forbi. Foto: Red

Vis os vejen frem 60 procent af læserne har i skrivende stund et nytårsforsæt. Vores er at besøge så mange af Rødovres veje, som muligt i 2021 for at fortælle hyperlokale spændende historier om livet på lige netop din vej, men vi har brug for din hjælp.

Af André Bentsen

Vis os vejen frem I løbet af 2021 vil vi forsøge at besøge så mange af Rødovres veje som muligt, også de nye i IrmaByen for at fortælle endnu mere lokale historier end før. Har du en god idé til en historie, eller synes du bare, der er et flot billede at tage på din vej, så ring til os på 31 12 26 10 eller skriv til os på andre@rnn.dk Du kan også altid sende os en besked på Facebook - bare find Rødovre Lokal Nyt og inviter os på besøg.

Vi kender alle sammen Tårnvej og ved, at den er opkaldt efter Vandtårnet, der tårner sig op ved siden af Rødovre Centrum, som vi også kender ud og ind. Men hvad med Vamdrupvej og Torsøvej? Rødovre Lokal Nyt har en mission om at være så tæt på læserne som overhovedet muligt, og derfor vil vi gerne fortælle en historie fra din vej. Ja, DIN vej.

Faktisk tror vi så meget på, at gode historier bliver endnu bedre, jo tættere, de kommer på læserne, at vi har lavet det som et nytårsforsæt at besøge så mange af Rødovres 243 veje som overhovedet muligt i løbet af 2021. Og her har vi brug for din hjælp?

Vis din vej frem

Er der udfordringer eller gode løsninger lige uden for din dør, som der skal gøres noget ved, eller andre kan lære af, så inviter redaktionen på besøg. Har du en spændende nabo med den vildeste fortælling, eller bliver der skudt katte i genboens have, så ring til os, så kommer vi forbi. Det gør vi også gerne til vejfest, arbejdsweekend i baggården eller udsalg i den lille lokale butik, som resten af Rødovre fortjener at høre om, fordi de bare laver verdens bedste kaffe.

Skriv eller ring til os og vis vejen frem.

Glemmer aldrig de store

På den måde sikrer vi også, at din lokalavis handler om dig og de ting, der er væsentlige lokalt, og at du ikke selv behøver at stå på tæer for at kigge ind af naboen vinduer.

Vi stopper ikke med at skrive om Rødovre Mighty Bulls og de store vigtige politiske beslutninger, og vi vil altid sætte spot på spændende problemstillinger og begivenheder, men vi lover samtidig at sætte den store lup henover de mindste veje, så vi kan komme hele vejen rundt om Rødovre .