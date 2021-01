Vil have psykiatri på skoleskemaet

SF foreslår et samarbejde med faggrupper og partnere for at sætte mere psykiatri på skoleskemaet. Foto: Modelfoto

Folkeskolen Antallet af psykisk sårbare stiger på tværs af alle aldersgrupper i Rødovre. Det får nu SF i Rødovre til at foreslå, at skolerne sætter psykiatri på skoleskemaet.

Af André Bentsen

Der skal mere forebyggelse til, hvis unge, der er psykisk sårbare ikke skal udvikle psykisk sygdom.

Det mener SF i Rødovre, der nu vil undersøge, om der kan oprettes et fag i folkeskolen, som kan nedbryde fordomme og skabe forståelse for de psykiske lidelser.

”I SF mener vi, at det er vigtigt at tænke forebyggelse på mange måder/områder. En mulighed er, at man igen ansætter socialrådgivere på skolerne, så der herved er mulighed for at ”spotte” problemerne, inden de vokser sig uoverskuelige,” skriver Karen Paldrup i et læserbrev til Rødovre Lokal Nyt.

”Endvidere er det relevant at tilbyde psykiatri som fag i de store klasser i folkeskolerne, da det er vigtigt så tidligt som muligt at afmystificere den stigmatisering, som i dag finder sted blandt borgere med psykiske sygdomme,” fortsætter hun.

Da vi spørger ind til, hvorfor der skal oprettes et nyt fag, understreger hun, at det først og fremmest er vigtigt for at nedbryde fordomme om psykiske sygdomme og skabe forståelse hos de unge for, hvorfor nogle rammes af angst og depression i en tidlig alder.

”Hvordan komme det til udtryk hos den enkelte unge,” spørger hun retorisk og svarer selv.

”Denne indsigt kan være med til at afmystificere den stigmatisering som ofte finder sted blandt borgere. Det kan man gøre på mange måder, først og fremmest som undervisning /fag om psykiatri generelt i de ældste klasser. Det er dog og så muligt at tilbyde undervisning, på et andet niveau, i de yngre klasser.”

Undervisningen kunne handle om, hvordan en psykisk lidelse opstår, hvem der bliver ramt og hvad der sker i hjernen. Hvad er genetisk betinget og hvad er opstået undervejs i opvæksten.

”Her er det vigtigt at lægge vægt på depression og angst, som blandt andet rammer unge,” siger hun.

Måske som valgfag

Det er ikke mange år siden, Rødovre Kommune selv oprettede et nyt fag i Teknologi- og Innovation, og i den forbindelse måtte skære ned på den understøttende undervisning for ikke at forlænge skoledagen.

Derfor er formand for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S) skeptisk for, om der kan presses flere fag ind i skoledagen lige nu.

”I forvejen har vi mange forventninger til, hvad skolen skal løse af forskellige opgaver. Deres primære opgave er undervisning og læring, og derfor er det vanskeligt at få plads til et nyt generelt fag,” synes han.

I stedet foreslår han, at de enkelte klasser tager forslaget til sig som et tema, man kan undervise i eller, at skolerne tilbyder det som et valgfag i de ældste klasser.

”Jeg synes, det skal være en del af den undervisning, der er i forvejen og så måske som et valgfag. Det kan være et element i andre fag også og tages op ekstra i de klasser, hvor det er relevant, og så har vi jo også headspace, der kommer ud på de enkelte skoler og kan kontaktes personligt,” understreger han.