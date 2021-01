Vi elsker 90’erne sætter billetsalg på standby

Vi Elsker 90’erne begyndte sin rejse i 2011 med en enkelt fest på Damhuskroen i Rødovre ved København. Siden er det gået stærkt. Med de danske og svenske festivaler runder man hvert år flere end 100.000 koncertgængere. Foto: Arkiv

Festival Europas største og bedste tidsmaskine tager højde for alle coronascenarier og arbejder med ekstra datoer for de store fester i Rødovre og Aabenraa.

Af André Bentsen

Der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Sådan vælger folkene bag Vi elsker 90’erne i vanlig farvestrålende stil at se frem mod årets store festivaler.

Ud over at sætte billetsalget i alle seks byer på stand byer frem til den 27. februar for at sikre, de mennesker, der allerede har købt billet til årets jubilæumsbrag, har to koncerter har fået alternative datoer.

”Men der er også noget, der er blevet bedre af at vente,” siger frontfiguren, Riffi Haddaoui til Rødovre Lokal Nyt.

”Energien fra publikum og længslen gør det hele værd at vente på, og så det klart, at vi kaster os i selen for at lave et vildt program, der er et 10-års jubilæum værdigt,” siger han.



Ingen skal købe forgæves

Rettidig omhu kendetegner da også Vi Elsker 90’ernes forberedelse på årets koncerter lige nu.

”Vi er så heldige, at 90 procent af gæsterne, der havde købt billet til 2020, valgte at beholde deres billet og overføre den til 2021. Men vi kender ikke omfanget af restriktionerne til maj, når den første koncert skal afholdes i Rødovre. Skal den aflyses? Må vi være færre mennesker end vi allerede har solgt billetter til? Vi ved det simpelthen ikke, og derfor sætter vi salg af yderligere billetter på standby, så vi ikke risikerer at sælge til kære gæster, der måske ikke får lov at deltage,” siger koncertarrangør Riffi Haddaoui.



Grundet usikkerheden omkring kommende restriktioner, har ’Vi Elsker’ også fundet nye, alternative datoer til årets to første koncerter i Rødovre og Aabenraa. Rødovre flyttes eventuelt fra 22. maj til 14. august og Aabenraa 5. juni til 28. august. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu!



”Selvfølgelig er intet besluttet endnu, men vi er nødt til at være forberedte på forskellige scenarier,” siger Riffi Haddaoui.



27. februar officiel 90’erdag

Den 27. Februar bliver ikke bare dagen, hvor du kan købe billetter igen, det bliver også en helt særlig dag for elskerne af det selvlysende årti med de sjove frisurer.

Den 27. februar udråbes nemlig til officiel 90’erdag. På denne dag offentliggøres det fulde line up – 25 artister – til jubilæumsbragene i alle seks byer, og det er også dagen med masser af konkurrencer og 90’er-musik, både på de sociale medier og med forskellige mediepartners.



De øvrige koncerter foregår i Næstved (14. August), Holstebro (21. August), Aalborg (21. august) Odense (28 . august ) med mindre andet meldes ud.

”Vi er ganske sikre på, at vi med de nuværende tiltag, vacciner og quicktests, nok skal få lov til at komme ud at fejre vores 10 års jubilæum med alle vores gæster. Spørgsmålet er nok bare, hvor mange vi må være… For os at det vigtigt at sikre, at de mange, der har beholdt deres billetter fra sidste sommer, får lov at feste med. Vi håber selvfølgelig, at vi må fylde festivalpladsen op, men intet er givet på forhånd, og vi håber med en foreløbig stand by af billetsalget, at vi har udvist den ansvarlighed, vi altid ønsker at udvise til vores arrangementer,” siger Riffi Haddaoui.



Salget af billetter genåbnes 27. februar med håbet om, at man på det tidspunkt er klogere på restriktionerne vedr. årets festivaler.