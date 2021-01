Undgå bøvl og slid med økonomien

SPONSORERET INDHOLD Enkeltmandsvirksomheder er en af de mest benyttede virksomhedsformer i Danmark. De udgør en stor procentdel (35 %) af de samlede antal virksomheder i Danmark.

Enkeltmandsvirksomheder i Danmark

Disse typer af virksomheder er kendetegnet ved at være ejet af én enkelt person, og samtidig er virksomheden privat ejet. Det attraktive for mange der opretter enkeltmandsvirksomheder, er kapitalkravet, som ligger på 0 kr. Andre virksomhedsformer kræver et givent beløb, inden de overhovedet kan starte op.

Derfor tyer mange personer til at starte enkeltmandsvirksomheder, da omkostningerne ikke er særligt omfattende i begyndelsen.

En anden væsentlig ting er hæftelsen. I en enkeltmandsvirksomhed hæftes der kun personligt. Det vil sige at man som ejer hæfter personligt for virksomheden. Det betyder at man hæfter personligt med alt hvad man ejer, når man benytter denne virksomhedsform.

Ofte kan enkeltmandsvirksomheder have brug for at tilknytte en revisor.

Det kan være en god idé, da tiden er knap i enkeltmandsvirksomheder. Hvis ejeren af virksomheder vælger at arbejde med økonomien, vil dette være meget tidskrævende og ligeledes kræve mange ressourcer. Det er netop her, at revisoren kommer ind i billedet.

En revisor kan hjælpe enkeltmandsvirksomheder med at holde styr på deres økonomi, hvilket giver ejeren mulighed for at fokusere i andre dele af virksomheden.

Ofte har ejere af disse virksomheder alle hatte på. Det kan eksempelvis være den lille webshop. Der står ejeren selv for at optimere hjemmeside, pakke vare, tale med kunder osv. Derfor kan det frigive mange ressourcer, hvis man netop tilknytter en revisor. En revisor kan klare arbejdet langt hurtigere, og du vil få helt styr på din økonomi.

En revisor behøver ikke være dyr

Enkeltmandsvirksomheder er som sagt drevet af én enkelt person. Denne person har ofte mange forskellige funktioner i sin daglige drift af virksomheden. Det kan være hårdt og opslidende at varetage så mange opgaver. Der er mange forskellige ting, som skal fungere i virksomheden, således at de tjener penge.

Der kan derfor tilknyttes en ekstern person, som varetager økonomien i virksomheden. Det skal frigive tid til ejeren, som kan bruges andre steder i virksomheder.

Det kan være her, at en billig revisor kommer ind i billedet.

Der findes mange dygtige og ikke mindst billige revisorer derude, som kan hjælpe dig og din virksomhed. Derfra kan du fokusere og bruge dine timer på de vigtige områder i virksomheden.

Lad os kigge på tømreren, der arbejder ude på diverse byggepladser. Vedkommende vil have svært ved at motivere sig til at arbejde med tal og numre, når arbejdsdagen er færdig på byggepladsen. Derfor vil en revisor være smart at tilknytte virksomheden.

Iværksættere kan også drage nytte

Iværksættere er ofte kendetegnet ved at arbejde dagen lang, og bruge al deres tid på at nå i mål med deres projekt. Deres fokus er ofte rettet mod salg, fordi dette medfører flere penge i kassen.

Økonomien i virksomheden er en vigtig ting, men det er sjældent at diverse budgetter og regnskaber udarbejdes til fulde. Selvom de likvide midler er knappe for de fleste start-ups, kan det dog være en fordel at tilknytte en billig revisor, som kan gennemgå din økonomiske situation med dig, således at du får det bedste ud af hver enkelt krone.

Det vil gavne sig på den lange bane, og du vil se gode resultater, hvis du får en fagkyndig til at tjekke op på dine tal og budgetter relativt tidligt i forløbet.

Der kan erhverves en revisor forholdsvis billigt, og det vil ikke koste mange kroner i det samlede regnskab. Til gengæld får man mere tid til andre opgaver, og man får ro i maven omkring sin økonomiske tal.

Ligesom med enkeltmandsvirksomheder har iværksættere ofte mange bolde i luften på samme tid, og det kan være svært at skelne mellem fritid og arbejde. Det er ofte to ting, der smelter sammen i løbet af døgnets 24 timer.

Derfor vil det være utrolig brugbart for de fleste iværksætte at benytte sig af en revisor. Det er penge, der er godt givet ud, og samtidig med får iværksætteren et andet syn på sin forretning. Det kan være en stor fordel for vedkommende.