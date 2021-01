Uheld, der er svære at undgå – og hvordan man løser dem!

SPONSORERET INDHOLD Vi kender alle sammen godt følelsen af at være uheldig. Uh og ej, nu skete det igen. Man kan føle den største skam, når man er uheldig. Men tit og ofte, så skyldes uheld alt andet end en selv. Og det skal man huske på.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det handler blot om at trykke på pyt-knappen og holde hovedet koldt, så man kan få fikset problemet. Der findes et utal af ting, der kan ske, uden man er klar over, at det overhovedet var en mulighed til at starte med.

Derfor gennemgås her et par af de uheld, man kan komme ud for, men som enten kan fikses, hvis man holder hovedet koldt, eller kan forebygges, så man undgår, de sker igen.

Uheld på vejene kan godt være uhyggelige

Hvis du færdes i trafikken til hverdag, er det blevet rutine for dig. Det er ikke længere noget, du tænker over. Og derfor kan uheld godt befinde sig langt væk fra de tanker, du har, når du færdes i trafikken.

Men hvis uheldet skulle være ude, og du kører ind i en lygtepæl eller bakker ind i et træ, når du parkerer, så kan du være så uheldig, at din bil ikke kan køre mere. Heldigvis findes der noget, der hedder bugsering.

Tag en indånding og kontakt så nogen, der kan komme og flytte din bil for dig, så den kan komme på værksted så hurtigt som muligt.

Vær forsigtig på din cykel

Er du cyklist, er der nogle ting, du kan gøre for at forhindre, at fremtidige uheld vil give dig store skader – og at de overhovedet sker til at starte med. Dette skal ikke lyde som en løftet pegefinger, men husk cykelhjelmen. Det vil gøre dine skader langt mindre, end hvis du ikke havde cykelhjelm på.

Til gengæld kan du også prøve at sørge for, du slet ikke kommer ud for et uheld til at starte med. Det kan du gøre ved at være sikker på, dine lygter er gode nok, så du kan se noget, når du cykler.

Sørg også for, at du har tjek på, hvordan vejrforholdene er, og opfør dig efter det. Hvis der er isglat, så cykl forsigtig. Stå endda af og træk de steder, der er ekstra ubehagelige at cykle på.

Det er vigtigt, man passer på sig selv. Selv som fodgænger, kan du komme ud for at glide på fortovet, hvis der er glat. Derfor bør du altid, om du er i bil, på cykel eller på gåben, tage dig de forbehold, du er nødt til, så du bedre kan stole på, din færden i trafikken er sikker.