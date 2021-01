Udvisninger stoppede Mighty Bulls

Marco Illemann scorede Rødovres eneste mål. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Grundet corona-afbud i flere kampe og en generel nedtur har Rødovre Mighty Bulls ikke vundet en kamp siden den 22. december. Heller ikke denne søndag, hvor der var en reel chance mod et afbudsramt hold fra SønderjyskE.

Af Peter Fugl Jensen

Det var første tur for Mighty Bulls til Jylland siden den 6. december, hvor Esbjerg sendte tyrene hjem til Vestegnen med et 7-3 nederlag.

Turene over Lillebæltsbroen er i øvrigt ikke særlig gode for Rødovre, der i nyere tid aldrig vinder i Jylland. Seneste sejr i det jyske var – så vidt jeg lige husker og ret mig endelig -, i kvartfinalerne mod netop SønderjyskE, da Mighty Bulls sejrede 0-1 i kamp 1 i Vojens den 8. marts 2019.

For dem med hang til lidt optur, så vandt Rødovre også kamp 2 og så var der ishockeyfeber i 2610, men desværre, for Rødovres tilhængere, vandt jyderne de næste fire kampe – i øvrigt efter en sand gyser i kamp 4 i Rødovre, som jyderne vandt 1-2 (OT) foran 2.697 tilskuere.

Det er historie – nu er det SønderjyskE i en helt ualmindelig grundspilskamp i 2021 uden tilskuere.

Det betyder, at man kan høre spillerne under livestreaming og jeg synes, det er lidt sjovt, at man kan høre hjemmeholdets spillere råbe: ”Æaaarj,” hver gang en af deres spillere falder – det er altså ikke bare et medlevende publikum, der gør det. Det ligger åbenbart implicit i sønderjyderne. Det er da lidt sjovt.

Skader

Som skrevet i fredags er Mitch Callahan taget hjem og desværre var jeg i selskab med blandt andre Frederik Kaels, Nikolaj Zorko og Benjamin Mouritzen i VIP’en i fredags, da de alle tre er skadet. Listen er blevet lidt længere, da også Phillip Schultz og Jonas Sass er tilføjet skadeslisten.

I dagens ishockey må man ikke afsløre meget og som lokaljournalist vil jeg ikke udlevere spillerne til offentligt brug, så her er status:

Frederik Kaels – lower body injury

Nikolaj Zorko – upper body injury

Benjamin Mouritzen – upper body injury

Phillip Schultz – lower body injury

Jonas Sass – upper body injury

Så til kampen

Der gik alt for hurtigt med en scoring imod, da Rødovres 1. kæde så lidt for meget puck og så lå den sorte gummiskive bag Rørth i målet.

Rødovre kom dog stærkt tilbage og fik trukket et par udvisninger, så de blandt andet havde cirka et halvt minut i spil fem mod tre, men det blev altså ikke til afslutninger indenfor rammen.

SønderjyskE nåede lige akkurat at blive fuldtallige, da back Marco Illemann tordnede pucken i mål. 1-1 og Rødovre var virkelig fint med i denne del af kampen.

Resten af perioden var dog hjemmeholdets, da de var spilstyrende og det meste spil foregik i Rødovres zone. Det var dog sjældent, at jyderne var rigtig farlige.

Modsat var tyrene helt ufarlige – der manglede tydeligvis en rød klud i gæsternes mål, for Mighty Bulls havde et skud på mål i periodens sidste 12 minutter og 29 sekunder.

Derfor kunne gæsterne være mest tilfreds med stillingen 1-1, da de to hold skøjtede til pause.

Alt for mange udvisninger

Den midterste periode blev et mareridt for Rødovre, der blev ramt af hele fire udvisninger og så kan man tage Magnus Povlsens udvisning med fra slutningen af 1. periode. Næsten halvdelen af en periode i undertal, så gør man det svært for sig selv.

Rødovre have et powerplay, men de eneste skud i overtalsspillet leverede hjemmeholdet, der oven i købet pressede godt på, selvom de var en spiller færre. Rødovres overtalsspil er stadig rigtig skidt, men hvad værre er, det bliver pt. dårligere fra kamp til kamp.

Den mest mærkværdige udvisning jeg længe har set, var til Magnus Povlsen. Rødovre vandt en face-off i egen zone og så spurtede Povlsen lige mod mål – altså eget mål, så Rørth måtte redde og blokere!

To minutters korrekt udvisning for bevidst forsinkelse af spillet.

Det kan man da kalde en kortslutning.

Sønderjydernes powerplay var bestemt heller ikke godt, så Rødovre overlevede fint de mange minutter i undertal, men generelt var det en hockeymæssig dårlig periode. Dog ikke i 4-5 minutter, efter Illemanns udvisning, hvor de to hold fik lov til at spille fem mod fem. Rødovre leverede en rigtig god gang ’shit-hockey’ på udebane, hvor SønderjyskEs spillere blev holdt på ydersiden af slottet og var ufarlige.

Det var Rødovre til gengæld ikke, når de så deres snit til en kontra eller kortvarig etablerede sig i hjemmeholdets zone. Det så lovende ud, men så…

Sløseri.

SønderjyskE sendte en klokkeklar iceing puck afsted, men Jonatan Nielsen skøjtede ikke igennem og så blev den korrekt afblæst. I stedet blev han oversprintet og begik en tripping. Det var bare ikke godt nok af svenskeren, hvis spil var decideret sløset og uacceptabelt i denne vigtige sekvens.

Fo udvisninger kostede et mål.

En scoring, som vi har set så mange gange tidligere. Trafik foran mål, Rørth går ned i i knæ og så sendes en høj puck fra blue line ind under overliggeren. Nej, hvor er jeg træt af at se denne slags mål mod Rødovre.

Men bagud 2-1 før den sidste periode giver anledning til håb om point for tyrene, for SønderjyskE havde på ingen måde imponeret.

Et hjemmehold i kontrol

Havde man forventet et stormløb af Mighty Bulls for at hente hjemmeholdets 1-måls føring, så tog man fejl. Rødovres tyre var som forvandlet til spædekalve, der overlod initiativet til hjemmeholdet, der helt fortjent scorede periodens eneste mål.

Et mål der i øvrigt så ret mærkværdigt ud, da Frænell kiggede puck og de tre forwards fra 1. kæden (Welychka, Cheek og Kjær) så til, mens SønderjyskE havde alt for let spil foran mål og over et par omgange til sidst slog pucken i mål. Et vanvittigt irriterende mål, for modstanderne skal aldrig have så meget tid og plads i slottet.

Rødovres første store chance i perioden var i de døende sekunder, hvor Nicklas Carlsen fik en god mulighed for en reducering, men det var alt, hvad tyrene havde at komme med i en 3. periode, som hjemmeholdet havde total kontrol over.

Set over hele kampen var det på ingen måde i orden, at 1. kæden (Welychka, Cheek og Kjær) tabte kampen i spil fem mod fem med 0-2. De skabte ingen chancer og ligner en trio fuldstændig drænet for selvtillid. De er så dygtige ishockeyspillere og skal gå forrest – det gør de ikke.

Sker der ikke noget ’vildt’ med Mighty Bulls inden tirsdag, så bliver de blæst over af et virkelig stærkt mandskab fra Esbjerg, som jeg hidtil har været mest begejstret for at se i denne sæson. Jeg synes, de er pivgode.