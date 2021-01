Udvider Valhøj Skole for 150 millioner

Rødovre Kommunes prognoser viser, at Valhøj Skole skal kunne rumme ca. 350 flere børn i løbet af de næste 10 år, fordi så mange familier flytter til Rødovre. Foto: Rødovre Kommune

skole Kommunalbestyrelsen har godkendt den plan, der i løbet af de kommende fire år skal forvandle Valhøj Skole. Med udvidelsen følger også en ny multihal og skolen vil kunne rumme ca. 350 flere børn i løbet af de næste 10 år, når udvidelsen er færdig i slutningen af 2024.

Af Christian Valsted

Valhøj Skole stor foran en gevaldig udvidelse. Det står klart efter at Kommunalbestyrelsen i tirsdags godkendte den byggeplan, der frem mod slutningen af 2024 skal gøre plads til 350 flere børn i løbet af de næste 10 år.

Udvidelsen er den største af sin slags i nyere tid og udover en ny skolebygning, til udskolingseleverne, nye faglokaler og en SFO, er der også afsat økonomi til at opføre en ny multihal på skolens område.

”De fysiske rammer på Valhøj Skole får et kæmpe løft. Vi bygger ikke en helt ny skole, men bygger videre på det eksisterende. Det bliver en stor udvidelse, så der bliver plads til alle. Eleverne på Valhøj kan glæde sig til at få en flot og moderne skole,” udtaler formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, i en pressemeddelelse.

I de kommende fire år er der i alt afsat 150 millioner kroner til skoleudvidelsen, der vil blive opført efter en såkaldt campus-model. Rødovre Kommune oplyser, at skolen får fritliggende bygninger, der ligger i et åbent landskab, så der er mulighed for bevægelse mellem bygningerne.

”Uanset hvor man bor i Rødovre, så skal børnene have gode forhold. Vi er en populær velfærdskommune, og det forpligter,” udtaler Flemming Lunde Østergaard Hansen.

Artiklen fortsætter under billedet…

Derfor bygger kommunen ikke en ny skole

Udvidelser af Rødovre Kommunes skoler har i årtier været et tilbagevendende emne, der har givet anledning til debat. Rødovre Skole var i 2019 i gennem en større udvidelse og med den kommende megaudvidelse af Valhøj Skole ligger spørgsmålet om, hvorfor Rødovre Kommune ikke bygger en helt ny skole i stedet, meget naturligt.

Flemming Lunde Østergaard Hansen siger, at der er flere grunde til, at den mulighed ikke har været aktuel.

”Det er ikke fordi, vi ud for et ideologisk synspunkt, bare ikke vil bygge en ny skole. Vi bygger også nye daginstitutioner, men hvis vi skulle bygge en ny skole, ville det være meget svært at finde pladsen og den rigtige placering. Når vi forventer mange nye skolebørn i de kommende år, er de spredt ud over kommunen, så med en ny skole ville det betyde en opdeling af samtlige skoledistrikter,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, inden han fortæller, at det i høj grad også handler om økonomi.

”Det ville være en meget dyr løsning, hvis vi skulle bygge en ny skole op fra bunden. Vi taler om absurde beløb og vi ser i stedet langt flere fordele ved at udvide Valhøj Skole ,” siger udvalgsformaden.



Flere skoleudvidelser på vej

Rødovre Kommunes prognoser viser, at Valhøj Skole skal kunne rumme ca. 350 flere børn i løbet af de næste 10 år, fordi så mange familier flytter til Rødovre. Skolens elever og pædagogiske personale har deltaget i workshops om den fremtidige udvikling og udbygning af skolen.

Der er samlet afsat 175 mio.kr. til ombygninger og renoveringer på skolerne i Rødovre i de kommende fire år.

”Nyager Skole skal også udvides indenfor de kommende år,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen.