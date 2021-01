Uden sejr i 2021

Hannah Jørgensen med en enkelt scoring fra stregen i nederlaget til SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovre HKs 1. divisions damer er fortsat plaget af skader, og det resulterede i et 15 måls nederlag til SønderjyskE i Arena Aabenraa, lørdag eftermiddag. RH har nu tre ugers kamppause, og der er et optimistisk håb om, at de skadede spillere bliver klar til mødet mod rækkens bundhold Lyngby HK.

Af Flemming Haag

SønderjyskE-Rødovre HK 31-16 (14-6) Cecilie Bjerre 6 mål

Pernille Johannsen 5 mål

Ricka Falk Gindrup 4 mål

Lene Østergaard 4 mål Amalie Hjorth 4 mål

Rikke Bundgaard 3 mål

Caroline Sophie Nielsen 2 mål

Amalie Glass 2 mål

Christina Søndergaard 2 mål

Hannah Jørgensen 1 mål

Sophia Nielsen 1 mål

Amalie Rasmussen 1 mål Udvisninger:

SønderjyskE: 1

Rødovre HK: 2