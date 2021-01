Tyrene kunne uden tilskuere

Esbjergdrengen Oliver Kjær spillede en stor kamp og scorede til 1-0. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey I et hæsblæsende tempo og høj intensitet vandt Rødovre Mighty Bulls over det jyske tophold fra Esbjerg. John Muse viste, han kan blive en gevinst og spillerne viste, de kan fighte som besatte og spille med på højt niveau – en ren forvandling.

Af Peter Fugl Jensen

Føj for en modstander. Med nytilkomne Smotherland og O’Donnell hentet fra Odense ser de jyske tophold endnu mere skræmmende ud.

Selv Esbjergs danske 3. kæde er virkelig stærk med den tidligere rødovrespiller Andreas Grundtvig, Søren Nielsen og Daniel Madsen.

Nu til kampen.

Rødovre kom rigtig godt fra start og fulgte fint med tempomæssigt i en indledning, der var uden afslutninger. Men tyrene har siden jul været hårdt ramt af udvisninger og allerede i fjerde skift måtte Lasse Carlsen en tur i ’skammekrogen’ efter en holding på Brad Shaw.

Men de god indledende takter af Rødovre fulgte trop i et stærkt boxplay.

I det næste skift var Rødovres 1. kæde på is, men Trevor Cheek udskiftet med Marcus Almquist. I samme skift fik Rasmus Toppel en voldsom tur i isen efter et møde med esbjergspilleren Craig Puffers højre skulder, så Jens Christian Gregersen selv måtte klare skærene – heldigvis kun i et par skift – så var Toppel tilbage, i øvrigt ligesom Cheek.

Midtvejs i perioden kom kampens hidtil største chance, da Oliver Kjær fandt Trevor Cheek til en styring tæt under mål. Et godt løb og en god pasning, men Thomas Lillie i gæsternes mål var ikke frosset fast og reddede flot.

Kort efter var vestjyderne tæt på at score ved en lignende sekvens, men en helt fri Jordan Smotherman styrede pucken forbi mål og i skiftet efter keeper John Muse på plads, da en fri Andreas Grundtvig fik plads til en styring.

Det var to advarsler, for i næste skift fik Esbjerg for alvor presset Rødovre, men John Muse reddede fortrinligt i tre omgange, da jydernes stærke 1. kæde sværmede om rødovremålet.

Knap 14 minutter inde i perioden fik Esbjergs 4. kæde (som også er en stærk kæde) deres første skift, hvilket Thor Dresler så og så var det ind med 1. kæden.

Det betød Rødovres klart bedste momentum i denne periode.

Efter et langt pres, så fik Dylan Busenius pucken i mål, igen efter en pasning fra Oliver Kjær, men målet blev annulleret, da Busenius sparkede pucken i mål. Den kendelse så korrekt ud fra min presseplads. Episoden blev også set igennem på video.

Jyderne kom stærkt igen og kun hård fight i egen zone og godt målmandsspil af Muse hindrede en jysk scoring, for det brændte på.

Men Rødovre holdt stand og så begik Brad Shaw en af de udvisninger, som alle trænere hader, en helt unødvendig hooking i offensiv zone.

I overtal havde Rødovre svært ved at få etableret spillet, men det var alligevel bedre end i søndagens kamp ude mod SønderjyskE. Og netop som tiden udløb fik tyrene en god afslutning, Lillie gav en retur og Oliver Kjær fik en oplagt mulighed, men uselvisk sendt han pucken ind på bladet af Trevor Cheek, der gjorde hvad han skulle – styre pucken ind i det tomme mål… men på uforklarlig vis strøg pucken forbi mål.

Sådan sluttede en underholdende og tempofyldt 1. periode, som var de bedste periode Rødovre har præsteret længe. Hvilken optur set med rødovrebriller.

Kanon start

Alt for mange gange i denne sæson bliver der scoret i 1. kædens første skift i 2. periode og det skete også i dag, men med omvendt fortegn. Det var Rødovre der scorede.

Oliver Kjær fulgt op på en personlig rigtig god periode, da han tog chancen fra en knap så farlig position, men pucken fandt hele vejen til nettet og så var tyrene pludselig i front.

I skiftet efter fik gæsterne en udvisning og den blev snart fulgt op af en ny for min personlige ’hade-udvisning’ nummer 1, fejl ved face-off.

Det betød, at Rødovre skulle fem mod tre. Dresler tog time-out og denne gang fungerede overtalsspillet, selvom jeg gerne så mere trafik foran mål og hurtigere omgang med pucken, så var der tre nærgående forsøg, men Thomas Lillie afværgede sikkert de nærgående forsøg.

Rødovre havde fået en kanonstart på 2. periode.

Tyerne fik igen lagt pres, men gæsternes Jannik Christensen gik forrest. Først blokerede han et slagskud og kort tid efter trak han en udvisning begået af hjemmeholdets stærke franskmand Antonin Manavian.

Esbjerg satte sig solidt på overtalsspillet, men Rødovre kæmpede indædt og fik afværget. Jyderne fortsatte med at lægge pres på hjemmeholdet, som gav tyrene ny luft, da Valdemar Ahlberg satte en voldsom tackling på Nicklas Carlsen, der gik i isen, mens Ahlberg fik 2+10 minutter.

Et markant bedre powerplay sammenlignet med de seneste kampe gav endelig bonus. Rødovre scorede i overtal og målet kom efter god trafik foran mål.

Nicklas Carlsen fik sendt pucken mod mål, Manavian fulgte op på returen og til sidst fik Maksim Popovic sendt pucken det sidste stykke over stregen. 2-0 til Rødovre.

Efter målet bølgede spillet frem og tilbage med afslutninger i begge ender, men det blev Esbjergs 1. kæde, der skulle score det næste mål.

Brady Shaw sendte pucken mod mål fra toppen af slottet og Muse måtte give en retur, som Esbjergs fighter Jannik Christensen opsnappede, så han kunne sende pucken ind i et tomt mål.

Da Rødovre kort tid efter fik en korrekt udvisning på grund af for mange spillere på isen, lår der en udligning i luften, men tyrene ville det anderledes og de kæmpede så sveden må have sprøjtet og da Mighty Bulls atter var fuldtallige kom Oliver Kjær fra straffeboksen ud til pucken, så han og Maksim Popovic kom i en to mod en situation, men det endte i for meget pasningsspil.

Esbjerg fik overtaget spillet efter deres overtalsspil og Rødovre var heldige med at undgå en scoring imod, for pucken sneg sig gennem benene på en siddende Muse, men backen Magnus Povlsen var hurtig i opfattelsen og fik opsnappet pucken lige foran mållinjen og ekspederet pucken ud af farezonen

Men sikke en kamp, sikke et tempo, intensitet og overraskende resultat efter 40 minutter.

Begge hold ofrede sig

Det høje tempo fortsatte, Rødovre fulgte stadig trop og gav det vestjyske tophold kamp til stregen. De fik intet foræret i den hæsblæsende kamp.

Fem minutter inde i perioden fik Rødovre en to mod en situation, der blev løst perfekt, men Thomas Lillie leverede en vild sideforskydning og reddede – aftenens største redning.

I skiftet efter blokerede Brady Shaw et slagskud og kastede sig efterfølgende ned i et – dog fingeret – skud.

I næste skift sendte Anders Koch et sukkerpas, coast to coast, men igen var John Muse i vejen for en jysk scoring og i samme skift var det Jonatan Nielsens tur til at blokere et slagskud, ligesom Popovic senere i perioden.

Jo, der blev gået til den og begge hold ofrede sig, mens tiden langsomt, meget langsomt, gik Rødovres vej.

Spillet bølgede frem og tilbage i et hæsblæsende temp, men Esbjerg havde svært ved at bryde Rødovres defensiv og sådan gik der mange minutter indtil Magnus Povlsen fik en udvisning.

Med godt to minutter igen skulle tyrene for alvor vise, at de er tyre. Og det gjorde de, for i den indædte kamp om egen zone trak Mighty Bulls en udvisning og Manavian var tæt på at score i en efterfølgende kontra, men Lillie stod altså en stor kamp i gæsternes mål og igen var han på plads med en fremragende sideforskydning.

Esbjerg tog time-out, tog Lillie ud og så kunne de spille fem mod fire. Jyderne vandt den vigtige face-off, men Rødovre ville det bare mere og så kunne Brett Welychka afgøre kampen ved at sende pucken ned i et tomt mål – dog i to omgange.

Måske savner Mighty Bulls spillerne tilskuerne, men selv uden dem, kunne de godt hæve niveauet i Rødovres bedste kamp på egen is i denne sæson.