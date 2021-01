Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen/arkiv

chrumme Jeg har nu skrevet “Christians Chrummer” i tæt på 16 år – og ALDRIG har det været sværre med inspirationen end det er lige nu. Jamen, der sker jo absolut INTET i mit liv.

Af Chrummer

Jeg ser ingen mennesker, jeg kommer ingen steder, jeg oplever ikke noget.

Livet er så KEDELIGT, at min kone og jeg nærmest ”slås” om, at få lov til at købe ind. Ikke at der sker noget dramatisk i Netto, men hvis man er heldig, så går Kærgården ikke ind på kasseapparatet til tilbudsprisen. Ja, så er der da lidt at tale med ekspedienten om. Ja, nogle gange håber man faktisk på at have glemt noget, for så kan man jo lige smutte en tur i Fakta. I Fakta mødte jeg Mette Blomsterberg. Det var så godt nok 6 uger siden, men det står dog som HØJDEPUNKTET de sidste 6 uger. Hun købte ikke engang gær eller

kagecreme.

Hvis der skulle køre en ”Breaking-News”-bjælke på min facebookprofil for den forgange uge, så må det være, at det sneede og jeg ikke lige har ”nået” at få skiftet til vinterdæk på bilen.

Jov, der skete faktisk noget andet i denne uge. Jeg har bestilt min nye firmabil. Det var sgu også en bizar oplevelse. Jeg kunne ligesom ikke prøve nogle af de biler, jeg overvejede. Nu er der jo ikke skide meget forskel på de biler jeg kiggede på, så jeg brugte meget (alt for meget) tid på indtræk, pianolak og funktioner i rattet. Men hvor godt den kører eller om man kan få plads til et IKEA-skab i bagagerummet – ja det må tiden

vise. Måske de næste tre år kommer til at gå med, at hver gang jeg sætter sig mig i min bil, bare tænker ”Fuck Corona”, for leveringsdatoen er lige præcis samme dato, som vi alle er blevet vaccineret.

Jeg kan ikke en gang skrive noget om mine mange børn. Nogle af dem har jo nået at få skæg og prioritetsgæld, siden jeg så dem sidst.

Jeg ser ingen af mine kolleger andet end på skypemøder tirsdag og torsdag. Det er sjovt nok blevet de dage, jeg går i bad og skifter T-shirt. Jeg sidder ALT for tæt på

køleskabet og ALT for langt fra barbermaskinen – Jeg er vel nærmest blevet en ”home-office-bums” med bordet fyldt af tomme kaffekopper, tallerkner og gamle aviser.

Og weekenderne er sgu heller ikke, hvad de har været. Alle husprojekter er klaret. Mit værktøj er sorteret og har fået olie. Skruetrækkerne er sorteret efter form og farve. Selv vaskekælderen (minus strømpe-parring) er nærmest blevet attraktiv. Jeg har taget mig selv i at tænke: ”HURRA der er sgu (næsten) til en kogevask!” Og en god fredag aften er, når der er en vejrudsigt med mindst een dag i weekenden uden regn. Så kan man gå en tur i skoven, som sjovt nok er proppet med mennesker med samme tomme udtryk i fjæset som mig selv.

Man tænker også – skulle man ikke våge et øje (eller et rettere et ældre familiemedlem) og bare

spise middag med eet vennepar. Men så kommer man til at tænke på Dødens Trio (Brostrøm, Heunicke og Frederiksen) stramme ansigter, så ender man med at snuppe sæson et eller andet ligegyldt snot på Netflix – og en halv flaske gin.

Nå, men så kunne kedsomhed alligevel fylde en hel klumme – ja og DU har lige brugt tid på at læse om MIN kedsomhed – Ingen årsag og velbekomme, det var da så lidt. Læs med i næste uge. Der skal jeg både klippe tånegle og skifte batterier på min vejrstation.