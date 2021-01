Tømte ladvogn efter kirketid

Da karantæneramt familie spurgte Hjælpebanken Rødovre om hjælp til flytning for deres gamle mor, trådte Johnnie Gregersen til. Han skulle bare lige være færdig med kirketiden først. Foto: Brian Poulsen

Af André Bentsen

”Jeg kan alle dage, bare det ikke er i kirketiden.” Hvis du skal finde et stort JA til at hjælpe andre gemt i en sætning, finder du næppe noget sødere, end det Johnnie Gregersen svarede Gitte Jensen, da hun i Hjælpebanken Rødovre spurgte om hjælp på sin gamle mors vegne.

”Jeg vil høre, om der er nogen, der vil hjælpe min mor på 84 med at tømme en ladvogn på søndag, da hun skal have flyttet de sidste møbler fra sit sommerhus,” skrev Gitte.

Det drejede sig om et skrivebord, en stor reol, entrémøbel og nogle kasser.

”Vi er to der skulle have hjulpet, men vi er røget i karantæne, da min datter er testet positiv, så der er kun én stærk mand i familien tilbage og han kan ikke gøre det alene,” fortsatte Gitte, der hurtigt fik flere svar og også en aftale med Johnnie Gregersen, efter kirketid vel at mærke.

”Det var en tid, hvor jeg ikke lavede så meget. Jeg arbejder jo i den næsthårdest ramte branche,” fortæller Johnnie Gregersen der synes, Hjælpebanken er en formidabel idé.

”Vi havde noget lignende, da vi boede i England. En sharings-bulletin, hvor mangler og overskud kunne mødes,” husker han.



Gode gerninger smitter

Selve opgaven med at tømme ladvognen tog ikke særlig lang tid og krævede ikke alt for mange kræfter, men derfor kan Johnnie godt forstå, at det alligevel ikke var alle, der bare sprang til undsætning.

”Jeg synes ikke, det er noget man ’skal’ gøre, men der er altså en ekstra glæde ved at kunne hjælpe andre. Og ofte skal man jo bare tænke: ’Hvad nu hvis, det var mig, der havde behov’,” siger Johnnie Gregersen, der håber at gode gerninger spreder sig som ringe i vandet.

Og præcis den tanke står han ikke alene med. Umiddelbart efter flytningen reagerede Gitte Jensen nemlig endnu engang i Hjælpebanken Rødovre. Denne gang med en dybfølt tak.

”Tusind tak for din hjælp, Johnnie Gregersen. Vi er dybt taknemmelige. Tak for en fantastisk gruppe. Det er næstekærlighed og vi vil selv hjælpe andre en anden god gang.”