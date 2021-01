Supermarkeder klar til nye afstandskrav

I Meny tester de lige nu et system, der både spritter hænder og indkøbsvogn samtidig, så du kan handle mere trygt. Foto: Brian Poulsen

corona Som kunde kan du trygt handle dagligvarer trods nye areal- og afstandskrav, lyder det fra de tre supermarkeder i Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

Nye og skærpede krav til, hvor mange kunder der må være i dagligvarebutikkerne, træder i kraft i dag. Fremover skal der holdes to meters afstand – også i supermarkederne

Hidtil har kravet været på fire meter per kunde, men med de nye restriktioner, skal der være 7,5 meter per kunde i landets supermarkeder på under 2000 kvadratmeter, så der kan lukkes færre mennesker ind i butikkerne ad gangen.

I Rødovre Centrum er de tre supermarkeder, Irma, Meny og Føtex, klar til at tage i mod kunderne og forsikrer samstemmigt, at butikkernes personale har helt styr på de nye afstandskrav og at kunderne fortsat kan handle trygt ind.

”De nye krav kommer ikke til at få den helt store betydning hos os. Vi har i længere tid haft afstandsmarkører i gulvet ved kasserne med to meters afstand og butikkens størrelse og vores nuværende kundestrøm betyder, at alle trygt kan handle hos os,” siger butikschef i Irma i Rødovre Centrum, Allan Miller.

Skiltekrav

Fra i dag er det et krav, at butikkerne skal skilte med, at kunderne opfordres til at holde to meters afstand i hele butikken og det kan være strafbart, hvis butikkerne ikke skilter.

De skilte møder kunderne, hvis de vælger at handle ind hos Meny i Rødovre Centrum, der med en butiksstørrelse på 1560 kvadratmeter maksimalt på lukke 208 kunder ind ad gangen efter de nye afstandskrav.

”I juledagene havde vi haft et problem, da det maksimale antal kunder ville have oversteget 208, men på en normal hverdag bliver det ikke et problem. Vi har ændret afstandsmarkørerne i gulvet, klædt vores personale på til de nye krav og så er vores butik opbygget med brede gange, så der ikke kommer nogle flaskehalsproblemer for kunderne. De kan trygt handle ind,” siger købmand i Meny, Brian Damgaard, der opfordrer kunderne til at handle i ydertimerne.

Bruger ikke ’dørmand’

Landets supermarkeder kan ikke straffes, hvis kunderne ikke overholder de to meters afstandskrav, men butikkerne skal tage ansvar og holde øje med om kravet overholdes. I Føtex, der med 2700 kvadratmeter er det største supermarked i Rødovre Centrum, målt på kvadratmeter, må der fra i dag lukkes 270 kunder ind ad gangen. Da Føtex er større end 2000 kvadratmeter skal butikken have synligt opsynspersonale og tælle antallet af kunder i butikken, så det sikres, at det maksimale antal på 270 kunder ikke overskrides.

Varehuschef Michael Samsing fortæller imidlertid, at der ikke kommer til at stå en dørmand ved indgangen.

”Vi kan ikke stå og tælle hvem der kommer og går. Vi har personale med orangeveste, der holder opsyn og på de travleste tidspunkter i december måned havde vi omkring 300 kunder i butikken ad gangen, så jeg forventer ikke det bliver et tema med de nye krav,” siger Michael Samsing, der opfordrer til, at kunderne selv tager ansvar.

”Vi har lavet skilte, ændret markører i gulvet, men kunderne skal selv hjælpe til med at overholde afstandskravet på to meter,” siger han.

Restriktionerne gælder i første omgang frem til 17. januar.