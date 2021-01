Slip af med dine åreknuder i en fart

SPONSORERET INDHOLD Åreknuder er noget, som rammer cirka 30 procent af den danske befolkning, og selvom åreknuder ikke er farlige, er det alligevel et irritationsmoment, hvorfor de fleste ønsker at få åreknuderne fjernet, når de er opstået.

Åreknuder er nemlig først og fremmest et visuelt problem, som kan få mange til at blive en smule generte i forhold til at vise kroppen frem. Åreknuder rammer hovedsageligt benene, hvilket er til stor gene for alle, der elsker at vise stængerne frem, når solen skinner.

Hvad er en åreknude?

En åreknude opstår, når en veneklap i eksempelvis dit ben bliver defekt, hvorfor trykket i venen bliver større. Det kan få blodet til at samle sig og derved forårsage en åreknude. Det kan ske for både mænd og kvinder, mens det hovedsageligt sker for folk, der er lidt oppe i alderen.

Men åreknuder har også andre årsager en alder, og der er derfor nogle ting, som du selv kan gøre for at forebygge de irriterende knuder på benene. Åreknuder er nemlig delvist forbundet med overvægt og for lidt bevægelse, hvorfor du kan minimere risikoen ved at spise sundt og sørge for motion. Du kan her finde mere fakta om åreknuder og læse, hvad du selv kan gøre for at forebygge åreknuder.

Sådan behandles åreknuder

Når først en åreknude er opstået, er der ikke meget, du selv kan gøre for at slippe af med den igen. Heldigvis har du mange muligheder for at få professionel behandling, som i de fleste tilfælde nemt og hurtigt kan fjerne dine åreknuder.

Når du kontakter en behandler, vil du blive undersøgt med ultralyd for at finde ud af, hvor seriøse dine åreknuder er. På den måde kan den rette behandling planlægges, så du får de største chancer for hurtigt igen at få flotte ben uden åreknuder. Behandling kan bl.a. inkludere: