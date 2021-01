Skal pædagoger springe vaccine-kø over

Pædagoger, der her demonstrerer for bedre vilkår forrige april er blandt de mest smittede med corona. Derfor vil SF have dem vaccineret før mindre smittede faggrupper. Foto: Red

Med udrulningen af det nye vaccinationsprogram følger en logisk ’hvem-først’ debat. For hvem er egentlig mest eksponeret for den smitsomme virus.

Af André Bentsen

Næsten 1 procent af danskerne er allerede blevet vaccineret første gang mod coronavirus. Som vi tidligere har beskrevet blev det i Rødovre beboerne på plejehjem og dele af sundhedspersonalet, der fik de første stik, men hvem skal have de næste?

SF forstår ikke, hvorfor man ikke prioriterer det pædagogiske personale højere, da de lige nu er blandt dem, der er hårdest ramt.

Det viser nogle af de nyeste opgørelser fra Statens Serum Instituts opgørelse over, hvilke faggrupper, der har flest smittede per test, lige efter dem i sundhedssektoren.

Samfundskriitiske funktioner

Pædagoger er på nuværende tidspunkt i gruppen ’Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner,’ men SF blandt i Rødovre foreslår nu, at man vælger at se på pædagogisk personale som de første, når man går i gang med gruppen ”Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner” på grund af den høje smitte inden for den faggruppe.

”Min holdning er, at når vi har vaccineret de prioriterede grupper før ’Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner’, er det vigtigt, at vi tager de grupper, der har mest smitte og får vaccineret. Som det ligger nu er det pædagogisk personale,” siger Kenneth Rasmussen (F).

”Hvis vi vælger at vaccinere den gruppe, hvor der er mest smitte, vil det automatisk give Covid-19 mindre muligheder for at sprede sig. Det er jo det det drejer sig om, så vi kan få bugt med sygdommen,” tilføjer han.



Ren logistik

Gruppeformanden for det lokale socialdemokrati kalder det for populistisk, at argumentere for, at fx pædagoger skal foran lærere eller fx sundhedsplejesker i vaccinekøen. Også selvom smittetallene p.t. måske er lidt højere hos den ene faggruppe i forhold til den anden. I stedet for at skabe splid mellem medarbejdergrupper bør der udvises sammenhold, hvilket jeg gerne som lokalpolitiker vil medvirke til,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

Hans synspunkt om rækkefølgen er, at når de ældre, sårbare og personalet på sygehuse og plejehjem er vaccineret, vil der være så meget vaccine i omløb, at alle i den pågældende kategori, hvor pædagoger og eksempelvis lærere er placeret, kan blive vaccineret inden for enkelte dage i den enkelte kommune.

”Og så vil det være ren praktik og logistik, hvilken rækkefølge der er smartest. Da ingen, mig bekendt, har foreslået, at ældre og syge skal springes over i køen, er det et populistisk argument,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen, der har grundlæggende tillid til myndighedernes prioriteringer, og ikke tror, det gavner, at lokalpolitikere leger amatørvirologer.





Hvem skal overhales?

Det afviser Kenneth Rasmussen da også.

Da vi spørger ham, hvem det er pædagogerne skal overhale i køen, forholder han sig alene til smitteniveauet og de kritiske opgaver.

”Man kan ikke rigtig sige, at de skal overhale nogen men at man sidestiller faggrupperne i ’Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner’ og vaccinerer ud fra, hvilke faggrupper, der er ramt af mest smitte,” siger han og tilføjer:

”For mig drejer det sig kort og godt om, at vi vaccinerer der hvor smitten er størst. Det vil også være en anerkendelse af, at vi slår hårdt ind og støtter op om de smittede faggrupper.”